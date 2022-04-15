Как понять, что духи испортились

Если вы всегда считали, что духи не имеют срока годности, придется вас разочаровать — это не так. Сразу после открытия флакона они начинают портиться. Средний срок годности парфюма, по словам специалистов, составляет 2-3 года. О том, можно ли понять, когда духи испортились, и как это сделать читайте в материале "Рамблера".

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Изменился запах

Если вы много лет пользуетесь одними духами, то наверняка знаете все особенности их аромата. В этом случае вы без труда заметите малейшие изменения парфюмерной композиции. Если вы улавливаете в любимом аромате металлический запах или не свойственную ему кислинку, это может быть признаком того, что срок годности ваших духов истек. На это же может указывать то, что вы перестали слышать любимые ноты, которые постепенно просто начинают исчезать. Запах духов также может стать очень тяжелым и резким.

Цвет стал другим

Заметив, что содержимое флакона с ароматной жидкостью стало ярче, вы можете быть уверены почти наверняка, что свойства ароматной композиции начали меняться. Проще говоря, духи портятся.

Появилась вязкость

Если парфюм стал более вязким и густым по сравнению с тем, каким был всегда, значит в нем начали происходить реакции, меняющие его свойства и аромат.

На дне образовался осадок

Появление мелких комочков и хлопьев в любимом флаконе с духами может свидетельствовать о том, что у них истек срок годности. Правда, этот признак не стоит рассматривать, если вы предпочитаете нефильтрованную парфюмерию. В подобных духах появление осадка — вполне обычное явление.