Назван способ восстановить здоровье кожи после зимы

Визажист Мария Дитятовская в беседе с РИА Новости назвала способ восстановить здоровье кожи после зимних холодов. По ее словам, в этом могут помочь солнцезащитные средства, энзимы вместо кислот и антиоксиданты.

«При выборе ухода стоит ориентироваться на текущее состояние кожи, ее потребности и комфортность текстур косметических средств. Весной мы находимся в переходном периоде — природные условия не самые благоприятные для кожи. Нам нужно не допустить обезвоженности кожи. Самым важным в теплый сезон является солнцезащитное средство», — рассказала эксперт.

Она предупредила, что при отсутствии какой-либо защиты кожу ожидает преждевременное старение. В этом случае будет образовываться пигментация, а также стоит ожидать нарушения выработки коллагена. Чтобы не допустить этого, Дитятовская советует использовать санскрин — косметические средства, которые поглощают или блокируют вредные ультрафиолетовые лучи.