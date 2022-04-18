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3 часа назад

Назван способ восстановить здоровье кожи после зимы

Lenta.ruиещё 7

Визажист Мария Дитятовская в беседе с РИА Новости назвала способ восстановить здоровье кожи после зимних холодов. По ее словам, в этом могут помочь солнцезащитные средства, энзимы вместо кислот и антиоксиданты.

Назван способ восстановить здоровье кожи после зимы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«При выборе ухода стоит ориентироваться на текущее состояние кожи, ее потребности и комфортность текстур косметических средств. Весной мы находимся в переходном периоде — природные условия не самые благоприятные для кожи. Нам нужно не допустить обезвоженности кожи. Самым важным в теплый сезон является солнцезащитное средство», — рассказала эксперт.

Она предупредила, что при отсутствии какой-либо защиты кожу ожидает преждевременное старение. В этом случае будет образовываться пигментация, а также стоит ожидать нарушения выработки коллагена. Чтобы не допустить этого, Дитятовская советует использовать санскрин — косметические средства, которые поглощают или блокируют вредные ультрафиолетовые лучи.

Она уточнила, что женщинам с жирной или комбинированной кожей санскрин стоит использовать после сыворотки, а тем, у кого кожа сухая или обезвоженная, перед санскрином стоит пользоваться дневным кремом. Для того, чтобы не повышать фоточувствительность, весной можно использовать энзимы. Это поможет эффективно отшелушивать отмершие клетки кожи и замедлить эффект преждевременного старения, заключила специалист.

Красота,
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