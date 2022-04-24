Как сэкономить на уходовой косметике и не покупать лишнюю

Если вы задаетесь вопросом, зачем покупать десяток косметических средств и как можно приспособить имеющуюся косметику для использования всеми членами семьи, читайте материал “Рамблера”.

Средство для интимной гигиены

Такие гели имеют нежную кремовую текстуру благодаря эмульгаторам в составе. Поэтому он не только деликатно очищает кожу интимной зоны, но и избавляет от сухости и дискомфорта. Например, благодаря маслам оливы и жожоба. Отсутствие отдушек и эфирных масел сводит к минимуму появление раздражений и каких-либо негативных реакций кожи. И поэтому средство для интимной гигиены можно использовать для второго этапа очищения лица вместо пенки, а также для бритья.

Крем-гель для душа

для очищения не только тела, но и вместо шампуня – обладателям коротких, негустых волос;

в качестве средства для интимной гигиены (если крем-гель без отдушек). Этот вид уходовых средств можно использовать:

Это средство можно найти в большом объеме (от 650 мл), который идеально подойдет для семьи, освободит место на полочке в ванной и поможет сэкономить ваш бюджет.

Баттеры для тела

Баттер отличается от крема или молочка для тела более плотной насыщенной текстурой, а также глубоким питанием кожи. И это средство подойдет даже для очень сухого типа кожи. А вот и лайфхак: баттер можно переложить в тару небольшого размера и использовать как бальзам для губ или крем для рук.

Жидкое косметическое масло (оливы, миндаля и др.)

Питательное масло в формате капель часто подходит для ухода за кожей лица, ногтями и кутикулой, локтями и даже кончиками волос. Если смешать 2-3 капли масла с пудрой-эксфолиантом, то можно провести в домашних условиях максимально деликатную процедуру пилинга.

Бустер-сыворотки