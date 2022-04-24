Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
43 минуты назад

Как сэкономить на уходовой косметике и не покупать лишнюю

Мира Маркина

Если вы задаетесь вопросом, зачем покупать десяток косметических средств и как можно приспособить имеющуюся косметику для использования всеми членами семьи, читайте материал “Рамблера”.

Как сэкономить на уходовой косметике и не покупать лишнюю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Средство для интимной гигиены

Такие гели имеют нежную кремовую текстуру благодаря эмульгаторам в составе. Поэтому он не только деликатно очищает кожу интимной зоны, но и избавляет от сухости и дискомфорта. Например, благодаря маслам оливы и жожоба. Отсутствие отдушек и эфирных масел сводит к минимуму появление раздражений и каких-либо негативных реакций кожи. И поэтому средство для интимной гигиены можно использовать для второго этапа очищения лица вместо пенки, а также для бритья.

Крем-гель для душа

Этот вид уходовых средств можно использовать:
  • для очищения не только тела, но и вместо шампуня – обладателям коротких, негустых волос;
  • в качестве средства для интимной гигиены (если крем-гель без отдушек).

Это средство можно найти в большом объеме (от 650 мл), который идеально подойдет для семьи, освободит место на полочке в ванной и поможет сэкономить ваш бюджет.

Баттеры для тела

Баттер отличается от крема или молочка для тела более плотной насыщенной текстурой, а также глубоким питанием кожи. И это средство подойдет даже для очень сухого типа кожи. А вот и лайфхак: баттер можно переложить в тару небольшого размера и использовать как бальзам для губ или крем для рук.

Жидкое косметическое масло (оливы, миндаля и др.)

Питательное масло в формате капель часто подходит для ухода за кожей лица, ногтями и кутикулой, локтями и даже кончиками волос. Если смешать 2-3 капли масла с пудрой-эксфолиантом, то можно провести в домашних условиях максимально деликатную процедуру пилинга.

Бустер-сыворотки

Относительно новый продукт на российском бьюти-рынке совмещает в себе привычную сыворотку, усилитель крема или маски. Также бустер-сыворотку можно использовать в качестве основы под макияж или легкого геля для комплексного ухода за кожей лица, зоной вокруг глаз, шеей и декольте. Так одно средство решит несколько задач.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители