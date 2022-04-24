Как сэкономить на уходовой косметике и не покупать лишнюю

Если вы задаетесь вопросом, зачем покупать десяток косметических средств и как можно приспособить имеющуюся косметику для использования всеми членами семьи, читайте материал “Рамблера”.
Такие гели имеют нежную кремовую текстуру благодаря эмульгаторам в составе. Поэтому он не только деликатно очищает кожу интимной зоны, но и избавляет от сухости и дискомфорта. Например, благодаря маслам оливы и жожоба. Отсутствие отдушек и эфирных масел сводит к минимуму появление раздражений и каких-либо негативных реакций кожи. И поэтому средство для интимной гигиены можно использовать для второго этапа очищения лица вместо пенки, а также для бритья.
Это средство можно найти в большом объеме (от 650 мл), который идеально подойдет для семьи, освободит место на полочке в ванной и поможет сэкономить ваш бюджет.
Баттер отличается от крема или молочка для тела более плотной насыщенной текстурой, а также глубоким питанием кожи. И это средство подойдет даже для очень сухого типа кожи. А вот и лайфхак: баттер можно переложить в тару небольшого размера и использовать как бальзам для губ или крем для рук.
Питательное масло в формате капель часто подходит для ухода за кожей лица, ногтями и кутикулой, локтями и даже кончиками волос. Если смешать 2-3 капли масла с пудрой-эксфолиантом, то можно провести в домашних условиях максимально деликатную процедуру пилинга.
Относительно новый продукт на российском бьюти-рынке совмещает в себе привычную сыворотку, усилитель крема или маски. Также бустер-сыворотку можно использовать в качестве основы под макияж или легкого геля для комплексного ухода за кожей лица, зоной вокруг глаз, шеей и декольте. Так одно средство решит несколько задач.