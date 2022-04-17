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2 часа назад

Химик объяснил, какая косметика вызывает раздражение на губах

Газета.Ru

Сухость и шелушение губ могут быть реакцией на компоненты косметических средств. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сертифицированного ученого и химика Брюса Грина.

Химик объяснил, какая косметика вызывает раздражение на губах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Такая распространенная межсезонная жалоба, как потрескивание губ, может быть вызвана контактным хейтлитом - воспалением красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ. По словам Брюса Грина, это может быть проявлением аллергии на ингредиенты, содержащиеся в косметических средствах.

"Аллергическая реакция может возникнуть на многие раздражители, включая зубную пасту и ополаскиватель для рта, парфюмированную косметику, некоторые ингредиенты губной помады, в частности, касторовое масло, лекарства и ряд продуктов питания", — объяснил Грин.

Среди симптомов заболевания отмечаются сухость, шелушение, зуд, жжение, краснота, глубокие трещины и "заеды" в уголках рта.

Красота,
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