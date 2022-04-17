Химик объяснил, какая косметика вызывает раздражение на губах

Сухость и шелушение губ могут быть реакцией на компоненты косметических средств. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сертифицированного ученого и химика Брюса Грина.

Такая распространенная межсезонная жалоба, как потрескивание губ, может быть вызвана контактным хейтлитом - воспалением красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ. По словам Брюса Грина, это может быть проявлением аллергии на ингредиенты, содержащиеся в косметических средствах.