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2 часа назад

Дерматолог раскрыла связь между маникюром и старением

Lenta.ru

Дерматолог Адель раскрыла связь между маникюром и старением. На соответствующее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Дерматолог раскрыла связь между маникюром и старением
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик порекомендовала тем, кто заботится о своем здоровье, не использовать шеллак во время посещения косметического салона. Так, ультрафиолетовое излучение лампы при сушке ногтей ускоряет старение, делая кожу рук морщинистой, рассказала она.

Кроме того, героиня ролика отметила, что последствия данного типа маникюра могут проявляться в виде обесцвечивания или пожелтения ногтевых пластин. Однако если от процедуры не получается отказаться, то перед ней следует использовать солнцезащитный крем, а также наносить на ногти укрепляющую базу, которая позволит минимизировать вред.

Ранее в апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова назвала ежедневные важные правила для красоты. По словам медика, условием для поддержания привлекательной внешности является утренний пятиминутный массаж лица и тела, после которого следует принять контрастный душ. Кроме того, специалист напомнила о важности применения солнцезащитного крема перед выходом на улицу. Помимо этого, в число необходимых процедур вошло очищение лица и шеи с помощью специальных средств: геля, молочка или мусса.

Красота,Адель,Ольга Андриянова,
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