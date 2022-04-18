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45 минут назад

Женщины рассказали о неприятностях из-за красивой внешности

Мира Маркина

Жительницы Великобритании обсудили на форуме для матерей Mumsnet плюсы и минусы жизни с привлекательной внешностью. О неожиданных результатах дискуссии сообщило издание Daily Mail.

Женщины рассказали о неприятностях из-за красивой внешности
Фото: unsplash.comunsplash.com

Одна из участниц форума – 40-летняя британка – призналась, что отдых у бассейна во время отпуска удручает ее. Она не может перестать сравнивать свое «бледное, полное тело» с телами красивых женщин. Автору сообщения тяжело не думать о том, каково это — быть красавицей.

В комментариях обладательницы симпатичной внешности стали делиться историями о том, с каким дискомфортом они сталкиваются из-за своего «природного дара».

«У меня было довольно много неприятного опыта, связанного с тем, что мужчины пытались сфотографировать мою юбку, щупали в метро», — написала одна форумчанка.

Другая девушка поделилась, как некоторые мужчины преследовали ее, пытались затащить в машину или приставали на публике, обратив внимание на ее внешность.

Несколько женщин рассказали, что красота стала причиной одиночества: партнеры боялись быть с ними.

«Другие женщины видят в вас угрозу, внимательно изучают недостатки нашей внешности и обсуждают их с вами или другими женщинами. Они думают, что вы флиртуете с мужчинами, даже если это не так», — поделились девушки в комментариях.

Многие справедливо считают, что красота требует поддержки и ухода. Ранее мы рассказывали о том, какие бьюти-процедуры не опустошат кошелек.

Красота,
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