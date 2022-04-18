Названо оптимальное количество сна для похудения

Влияние сна на процесс похудение давно доказано научным путем. Здоровый сон помогает организму отдыхать и заодно сжигать жир.

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Недостаток ночного отдыха провоцирует хроническую усталость, апатию и аппетит, что обычно заканчивается перееданием и повышением веса.

По словам медиков, человек даже может вести активный образ жизни и сидеть на правильной диете, но при дефиците или плохом качестве сна они все равно могут поправляться.

Поэтому здоровому человеку без проблем с весом рекомендуется спать не менее семи часов для его сохранения.