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18 апреля

Россиянам назвали оптимальное количество сна для похудения

Inc-News

Влияние сна на процесс похудение давно доказано научным путем. Здоровый сон помогает организму отдыхать и заодно сжигать жир.

Названо оптимальное количество сна для похудения
Фото: ru.freepikru.freepik

Недостаток ночного отдыха провоцирует хроническую усталость, апатию и аппетит, что обычно заканчивается перееданием и повышением веса.

По словам медиков, человек даже может вести активный образ жизни и сидеть на правильной диете, но при дефиците или плохом качестве сна они все равно могут поправляться.

Поэтому здоровому человеку без проблем с весом рекомендуется спать не менее семи часов для его сохранения.

А вот полные люди во избежание дефицита важных гормонов и нарушения метаболизма должны спать во восемь-девять часов.

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