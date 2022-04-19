Какие ароматы лучше всего носить в межсезонье

Каждому времени года — свои ароматы. И это не уловка маркетологов — температура и влажность влияют на поведение молекул, поэтому одни и те же духи зимой и весной могут звучать по-разному. В новом материале на Passion.ru рассказываем, какие духи лучше всего носить весной.

Фото: Pixabay Pixabay

Екатерина Сиордия

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Частный парфюмер

Весенний букет

Весна — время, когда на смену теплым специям и деревяшкам приходят прохладные, свежие, нежные и цветочные ароматы. Прежде всего отдайте предпочтение весенним цветам — именно они моментально создадут романтическое, весеннее настроение, пробудят энергию цветения. Это могут быть классические ароматы с нотами сирени, гиацинтов, ландышей, мимозы или авангардные — например, с нотами тюльпанов (Tulip от Byredo). Любителям винтажного звучания самое время достать нарциссы. Чаще всего духи с парфюмерными вариациями на тему этих цветов слышатся достаточно плотными, иногда даже с индольными нотами.

Чтобы сбалансировать цветочную сладость, в весенних ароматах должны быть зеленые ноты — аромат свежескошенной травы, размятых в руках листьев, горчинка стеблей. Часто зеленый аккорд основан на запахе спирта листьев (цис-3-гексенола) и его производных.

Сочетание зеленых и цветочных нот хорошо звучит в еще прохладном, влажном весеннем воздухе: молекулы не перебивают друг друга и не «замыливаются», как это может происходить в жару.

Тает снег

В апреле — начале мая хороши более легкие и диффузные парфюмы с нотами озона, талой воды и ветра. Они великолепно ложатся на шелковые шарфики и тонкие перчатки, красиво раскрываются в весенней прохладе.

В основе таких ароматов могут быть альдегиды (чаще всего дают запах ветра, чистого белья, холода, уходовых средств). Самый известный альдегидный аромат — это Chanel №5, весной он становится особенно диффузным и шлейфовым. Если классическая пятерка кажется немного тяжеловатой, обратите внимание на облегченную версию L’eau Chanel 5 — цитрусы в верхах дают более динамичное и современное звучание.

Витаминный парфюм

К весне мы часто приходим в компании с авитаминозом, поэтому даже на уровне запахов хочется витаминов. Традиционно в марте-апреле увеличивается спрос на композиции, в которых хорошо слышны зеленое яблоко, цитрусы, смородина. Последняя — настоящий вызов для парфюмеров. При грамотно составленном аккорде смородина звучит сочно, уверенно, с кислинкой и немного терпко. Но если ошибиться в пропорциях и окружении смородиновой ноты, можно получить запах кошачьего лотка.

Восприятие смородины очень индивидуально, поэтому перед покупкой таких духов их стоит протестировать и хотя бы часов 5-6 поносить на коже.

Последние несколько сезонов среди «витаминных» нот популярны ноты ревеня и томатного листа. Одни из самых известных духов с ревенем — это Aura Mugler для тех, кто любит кисло-сладкие духи с перевесом в сладость. А томатный лист хорошо слышно, например, в Agua de Loewe Mar de Coral Loewe.

Мистика весны

Весна — время обновления, мистическая пора возвращения к жизни после зимы. Люди с развитой интуицией и ощущением природы в это время часто ищут в духах ароматы влажной земли, пробуждающегося леса, дождя и родных трав. С такими ароматами лучше всего справляются местные парфюмеры. Они помнят, как пахнет, например, мокрая крапива в чаще, знают, как создать аккорд дождя в лесу и чем он отличается от грозы в поле.

Ароматы местных частных парфюмеров дают возможность ощутить привычную, родную весну буквально кожей. Много ароматов на тему российской природы есть у бренда «Ладоника». В линейке Siordia к этой группе парфюмов можно отнести «Зеленое море цикад» с пряным разнотравьем и «Сирил» с нотами крапивы и холодного ручья в лесной чаще.

Время для нового