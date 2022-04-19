Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
35 минут назад

Названы способы сохранения молодости и сияния кожи лица

Lenta.ru

Генеральный директор косметического бренда S'eau Prima Карен Хейс назвала шесть способов ухода за кожей, которые помогут сохранить ее молодость и сияние. Их приводит издание The Sun.

Как сохранить молодость и сияние кожи лица
Фото: UnsplashUnsplash

В первую очередь эксперт рекомендует постоянное применение хлорноватистой кислоты в качестве местного средства для лечения кожи. По ее словам, данное средство ускоряет заживление ран, уменьшает отечность, снимает воспаления и помогает предотвратить появление акне.

«С помощью хлорноватистой кислоты мои гормональные прыщи стали меньше», — подчеркнула Хейс.

По информации издания, второе правило специалистки заключается в ежедневном очищении кожи лица.

«Тщательное умывание нужно не только для того, что избавиться от макияжа. Оно также помогает предотвратить образование свободных радикалов, которые могут состарить кожу, разрушив естественный коллаген», — пояснила она.

Помимо этого, Хейс призвала читателей использовать увлажняющее средство для лица, а также наносить солнцезащитный крем.

«Сейчас риск повреждений от солнца увеличивается, и это имеет последствия не только для здоровья кожи, но и вашей красоты в целом», — уточнила собеседница издания.

Эксперт также посоветовала добавлять антиоксиданты в сыворотку или крем и включить многоэтапный уход в ежедневную рутину. Хейс считает, что данный процесс занимает не так много времени, как кажется.

«Умойте лицо, распылите спрей, нанесите увлажняющую сыворотку, крем для глаз, бальзам для губ и завершите весь уход средством с SPF-защитой», — подытожила она.

Раннее в апреле дерматолог Адель раскрыла связь между маникюром и старением. Специалист посоветовала не использовать шеллак во время процедуры в салоне красоты, так как ультрафиолетовое излучение сушит кожу и провоцирует появление морщин.

Красота,Адель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители