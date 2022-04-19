Перечислены лучшие стрижки для тонких волос

Модные редакторы портала Hypebae перечислили лучшие стрижки для тонких волос. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.
Согласно материалу, существует множество вариантов причесок, которые визуально могут придать волосам объем и подчеркнуть их природную текстуру. Кроме того, журналисты отобрали те стрижки, которые легко поддаются укладке даже на тонких волосах.
Среди актуальных причесок, например, оказались глубокий боковой пробор и боб-каре с челкой. В качестве примера авторы списка привели стрижки телезвезды Кортни Кардашьян и актрисы Зендаи, с которой последняя снималась для рекламной кампании бренда Lancome.
Помимо этого, редакторы включили в подборку длинные многослойные локоны, подчеркивающие скулы, шегги с челкой, а также французский твист с акцентом на волнистые локоны и боб длиною до шеи.
В заключение эксперты порекомендовали обратить внимание и на ассиметричное пикси. Известно, что подобную прическу до сих пор носит американская актриса Холли Берри.
Раннее в апреле звездная стилистка Фелиция Доссо назвала восемь самых модных причесок 2022 года. По мнению эксперта в тренде будут различные вариации стрижки пикси, наращивание волос длиной до пояса, легкая завивка, укладки на горячие бигуди с челкой-занавеской. Кроме того, Доссо выделила многослойные стрижки, придающие волосам объем и желаемую форму.