Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
3 часа назад

Перечислены лучшие стрижки для тонких волос

Lenta.ru

Модные редакторы портала Hypebae перечислили лучшие стрижки для тонких волос. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены лучшие стрижки для тонких волос
Фото: @gabunion@gabunion

Согласно материалу, существует множество вариантов причесок, которые визуально могут придать волосам объем и подчеркнуть их природную текстуру. Кроме того, журналисты отобрали те стрижки, которые легко поддаются укладке даже на тонких волосах.

Среди актуальных причесок, например, оказались глубокий боковой пробор и боб-каре с челкой. В качестве примера авторы списка привели стрижки телезвезды Кортни Кардашьян и актрисы Зендаи, с которой последняя снималась для рекламной кампании бренда Lancome.

Помимо этого, редакторы включили в подборку длинные многослойные локоны, подчеркивающие скулы, шегги с челкой, а также французский твист с акцентом на волнистые локоны и боб длиною до шеи.

В заключение эксперты порекомендовали обратить внимание и на ассиметричное пикси. Известно, что подобную прическу до сих пор носит американская актриса Холли Берри.

Раннее в апреле звездная стилистка Фелиция Доссо назвала восемь самых модных причесок 2022 года. По мнению эксперта в тренде будут различные вариации стрижки пикси, наращивание волос длиной до пояса, легкая завивка, укладки на горячие бигуди с челкой-занавеской. Кроме того, Доссо выделила многослойные стрижки, придающие волосам объем и желаемую форму.

Красота,Кортни Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители