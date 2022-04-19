Перечислены лучшие стрижки для тонких волос

Модные редакторы портала Hypebae перечислили лучшие стрижки для тонких волос. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Фото: @gabunion @gabunion

Согласно материалу, существует множество вариантов причесок, которые визуально могут придать волосам объем и подчеркнуть их природную текстуру. Кроме того, журналисты отобрали те стрижки, которые легко поддаются укладке даже на тонких волосах.

Среди актуальных причесок, например, оказались глубокий боковой пробор и боб-каре с челкой. В качестве примера авторы списка привели стрижки телезвезды Кортни Кардашьян и актрисы Зендаи, с которой последняя снималась для рекламной кампании бренда Lancome.

Помимо этого, редакторы включили в подборку длинные многослойные локоны, подчеркивающие скулы, шегги с челкой, а также французский твист с акцентом на волнистые локоны и боб длиною до шеи.

В заключение эксперты порекомендовали обратить внимание и на ассиметричное пикси. Известно, что подобную прическу до сих пор носит американская актриса Холли Берри.