Ошибки в макияже, которые все еще совершают женщины

Каждая девушка хотя бы раз в жизни совершала ошибку при нанесении макияжа. Блогер Альвушка рассказала о главных проблемах, которых можно избежать, если руководствоваться базовыми правилами. А в результате получить эффектный и стильный мейк.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Отсутствие увлажнения

Многие из нас забывают о главном правиле — увлажнении кожи. Это первый пункт, с которого надо начинать макияж. Если кожу не подготовить, то она будет сушиться и шелушиться, а тон не ляжет ровно. Если девушка делает влажный контуринг, то на сухой коже растушевка никак не получится. Макияж получится пятнами, и все будет испорчено.

Неправильный оттенок тона

Одна из самых распространённых ошибок — неправильно подобранным тон кожи. Такая оплошность, может считаться даже вульгарной. Тон должен быть не светлее и не темнее, чем кожа. Границы сразу видны. Не надо создавать эффект маски, все должно быть натурально и подчеркивать красоту лица.

Полоски от тонального крема

Иногда тон оставляет неприятные полосы под глазами. Он забивается в поры и складки кожи. Такой эффект получается из-за того, что девушка не закрепляет тон пудрой. Случай не касается вариантом макияжа с BB-кремом.

Макияж только на лице

Многие девушки забывают, что помимо лица необходимо выравнивать тон на шее. Для того, чтобы не было жестких границ в оттенках. Если при нанесении тона не обработать эту полосу, она засохнет и останется на весь день. Рекомендую наносить тон, как на шею, так и на зону ушей, чтобы избежать ошибки.

Использовать кисть без очищения

Обязательно перед тем, как наносить сухой контуринг, надо стряхнуть кисть. Неважно, будь это кисть для теней, румян или контура, она должна быть очищена. Иначе можно испортить весь макияж.

Контуринг над скулами

Контур скул необходимо делать исключительно на свою кость. Для этого необходимо сделать «уточку» губами и на выпуклые части щек нанести контуринг. Получится аккуратный и красивый эффект.

Помада за контуром губ