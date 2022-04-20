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5 часов назад

Плюс-сайз-модель показала фото без ретуши и восхитила подписчиков

Lenta.ru

Плюс-сайз-модель Меган Ким разместила серию снимков без ретуши и восхитила подписчиков. Фотографиями заинтересовалась редакция Daily Star.

Плюс-сайз-модель восхитила подписчиков фото без ретуши
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Беременная активистка бодипозитива сфотографировалась в раздельном купальнике с лифом лавандового цвета и черными плавками. Блогерша показала фигуру на камеру, отказавшись от применения фильтров и фотошопа. На кадрах видны несовершенства и целлюлит на ее коже.

«Неважно, как мы выглядим. Жизнь слишком коротка, чтобы годами разрушать ее из-за прыща на плече, целлюлита и набранного веса»,

— высказалась Ким.

Пользователи сети восхитились смелостью инфлюэнсера. «Большое спасибо за эти фото! Мне нужно было убедиться, что иметь целлюлит — нормально», «Хотелось бы выглядеть так же прекрасно во время беременности», «Великолепно! Ты очень красива», — комментировали подписчики.

Красота,
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