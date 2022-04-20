5 звездных носов, которые все хотят повторить

Внешность селебрити часто становится объектом обожания миллионов поклонников. И это неудивительно, ведь над идеальными чертами актрис и певиц трудятся самые профессиональные и дорогостоящие пластические хирурги мира. Чьи носы получились настолько хороши, что стали образцами для подражания и повторения?

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Тигран Алексанян Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic и эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук

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Анджелина Джоли

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Актриса давно считается идеалом женской красоты и объектом обожания множества поклонников. Бойкий бунтарский характер звезды не дает прессе заскучать, а внешность помогает прекрасно выглядеть в любой ситуации. Джоли сделала ринопластику в юном возрасте, на фото в начале карьеры ее нос был гораздо более крупным, округлым и широким. Сейчас у Анджелины идеально симметричный, элегантный нос, с узкой спинкой, изящными крыльями и аккуратным кончиком. С таким аристократическим профилем актриса выглядит лучше, чем некоторые истинные представительницы «голубой крови».

Кейт Миддлтон

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Изящный нос – один из символов аристократического происхождения, не зря даже существует выражение «благородный профиль». Внешность герцогини Кембриджской – отличное подтверждение этой теории. Идеально ровный нос Кейт, с прямой узкой спинкой, тонким кончиком и аккуратными крыльями, достоин восхищения. Миддлтон не комментирует, прибегала ли к пластическим операциям, но специалисту видно, что была проведена высококлассная, ювелирная работа. Хирург создал естественные мягкие линии, подчеркивающие природные пропорции лица женщины. Такой нос стоит повторить!

Скарлетт Йоханссон

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Актриса, не раз признанная одной из самых сексуальных женщин мира, обладает классической голливудской внешностью: пухлые губы, большие распахнутые глаза, выдающиеся формы. Тренд на такой типаж задала Мэрилин Монро еще в 1950-х годах. И Монро, и Йоханссон имеют еще один общий секрет: обе женщины сделали ринопластику и обе ее активно отрицают. Скарлетт даже судилась с журналом, подтвердившим факт ее операции. Но результат того стоил: изящный, ровный, идеально соответствующий пропорциям лица и тела нос с аккуратным кончиком делает внешность актрисы по-настоящему неотразимой.

Белла Хадид

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25-летняя модель на подиумах не так давно, но уже заслужила статус иконы и суперзвезды. Секрет ее успеха – в идеальной внешности, созданной руками лучших пластических хирургов. Если сравнить фото Беллы в подростковом возрасте и сейчас, очевидно, что лицо девушки претерпело множество изменений. В интервью Хадид рассказала, что сделала ринопластику еще в 14 лет, с разрешения родителей. У Беллы был достаточно крупный этнический нос, доставшийся ей от отца арабского происхождения. Девушка избавилась от округлых черт и получила ровные и симметричные черты, четкие контуры и выразительный профиль.

Моника Беллуччи

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