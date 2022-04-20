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2 часа назад

Визажистка сделала ринопластику и потеряла способность улыбаться

Lenta.ru

Визажистка Тейлор Райан осталась с грустным выражением лица после ринопластики. На ее ролик в TikTok обратила внимание редакция Daily Star.

Визажистка сделала ринопластику и потеряла способность улыбаться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша с никнеймом @leahtaylor.mua сделала операцию по уменьшению размера и коррекции формы носа. Юзерша отметила, что осталась довольна работой пластического хирурга, однако процесс реабилитации, по ее словам, протекал болезненно. Например, она долгое время не спала на боку, страдала от постоянных кровотечений и едва могла есть самостоятельно — только через соломинку.

Кроме того, лицо девушки сильно отекло, а на коже появились синяки. Наиболее пугающим последствием Райан назвала проблемы с мимикой, которые наблюдались у нее около четырех недель.

«Во время операции повреждаются мышцы, поэтому вы потеряете способность улыбаться на некоторое время»,

— поделилась она.

Результаты вмешательства блогерша запечатлела на камеру.

«Вещи, о которых вам не скажут перед ринопластикой»,

— добавила тиктокерша.

Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров и получило многочисленные отклики от зрителей. «Мне пришлось сделать ринопластику, чтобы исправить носовые пазухи. Очень хорошо понимаю», «Лично мне процедура далась гораздо проще, мне вас жаль», «У меня реабилитация заняла целый год! Каждое утро я просыпалась с опухшим носом», — писали в комментариях.

Красота,Райан Тейлор,
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