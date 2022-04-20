Эксперт назвал места, где нельзя делать татуировки

Владелец тату-студии Ermaktattoo, предприниматель и основатель собственной школы татуировки Владимир Ермак назвал места, где нельзя делать татуировки. Об этом сообщает "Мослента".

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Со ссылкой на врачей он рассказал, что медики запрещают прокалывать родинки при нанесении татуировки. Их рекомендуют делать на чистых участках тела, чтобы не спровоцировать их переход в опухоль. Однако он добавил, что бывают разные ситуации, где родинку можно вписать в татуировку. Этот вопрос он посоветовал обсудить с мастером.

«Если у вас свежий шрам, тогда лучше повременить с нанесением татуировки на шрам. Должно пройти не меньше года, и тогда можно делать», — заявил Ермак.

Он опроверг миф о том, что при нанесении татуировки появляется кровь. По его словам, в этот момент проступает лимфа, которой не так много.

Ермак прокомментировал запрет на донорство крови людям, сделавшим татуировку в последний год:

«Так как у многих вирусных заболеваний бывает инкубационный период. И это всего лишь бюрократический момент, которого придерживаются врачи»