Эксперт назвал места, где нельзя делать татуировки

Владелец тату-студии Ermaktattoo, предприниматель и основатель собственной школы татуировки Владимир Ермак назвал места, где нельзя делать татуировки. Об этом сообщает "Мослента".
Со ссылкой на врачей он рассказал, что медики запрещают прокалывать родинки при нанесении татуировки. Их рекомендуют делать на чистых участках тела, чтобы не спровоцировать их переход в опухоль. Однако он добавил, что бывают разные ситуации, где родинку можно вписать в татуировку. Этот вопрос он посоветовал обсудить с мастером.
«Если у вас свежий шрам, тогда лучше повременить с нанесением татуировки на шрам. Должно пройти не меньше года, и тогда можно делать», — заявил Ермак.
Он опроверг миф о том, что при нанесении татуировки появляется кровь. По его словам, в этот момент проступает лимфа, которой не так много.
Ермак прокомментировал запрет на донорство крови людям, сделавшим татуировку в последний год:
«Так как у многих вирусных заболеваний бывает инкубационный период. И это всего лишь бюрократический момент, которого придерживаются врачи»
Ранее сообщалось, что врач заявила об опасности ручной стирки.