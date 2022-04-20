Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результату

Редактор портала Hypebae опробовала лайфхак для восстановления кожи из TikTok и удивилась полученным результатам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Фото: Jernej Graj / Unsplash Фото: Jernej Graj / Unsplash

Журналистка рассказала, что раньше умывалась два раза в день различными уходовыми средствами, думая, что таким образом улучшает состояние кожи. «Только через год я поняла, что таким образом лишила свою кожу защитного барьера», — поделилась автор материала.

По словам девушки, она натолкнулась на лайфхак в TikTok у блогерши Авы из Кореи. В видео инфлюэнсер объяснила, что давно отказалась от очищающих гелей и пенок. Вместо этого ежедневно утром и вечером она умывается только водой.

«Данный метод считается самым безопасным для кожи. Обычная вода из-под крана поможет вернуть лицу былую свежесть и сияние», — пояснила блогерша.

Сотрудник Hypebae рассказала читателям издания, что умывается по такой же схеме в течение нескольких месяцев. Женщина заверила, что осталась довольна состоянием своей кожи. «Утром я умываюсь водой. После чего наношу тоник, сыворотку, увлажняющий и солнцезащитный крем», — заключила она.