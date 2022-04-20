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2 часа назад

Блогерша поставила виниры за 300 тысяч и испортила зубы

Lenta.ru

Ирландка Лиза Мартин отправилась в Турцию, чтобы сэкономить на установке виниров, и осталась с испорченными зубами. На соответствующий ролик в TikTok обратило внимание издание The Sun.

Блогерша поставила виниры за 300 тысяч и испортила зубы
Фото: unsplash.comunsplash.com

48-летняя жительница графства Керри прошла дешевую процедуру в одной из турецких стоматологических клиник. При этом услуга обошлась ей в 1248 фунтов стерлингов (около 133 тысяч рублей). Однако через некоторое время блогерша заметила трещину на поверхности протеза и решилась на коррекцию, заплатив за нее еще 2913 фунтов стерлингов (около 310 тысяч рублей).

Вернувшись домой, пациентка вновь ощутила дискомфорт и записалась на прием к местному врачу. Впоследствии дантист обнаружил у нее абсцесс, который стремительно поражал близлежащие ткани, и порекомендовал дорогостоящее лечение зубных каналов. При этом на размещенных кадрах она показала поврежденные клыки, премоляры, а также боковые и центральные резцы.

Мартин призналась, что не могла позволить себе дополнительные расходы. Тем не менее боль, по словам женщины, была настолько мучительной, что она не могла есть и начала стремительно терять вес. «Я приняла глупое решение, основанное на экономии средств, и оно изменило всю мою жизнь», — отметила тиктокерша.

Ролик ирландки стал вирусным и набрал более 338 тысяч просмотров. Другие пользователи сети поддержали блогершу в комментариях. «Спасибо за публикацию и честный отзыв», «Несколько лет работал в стоматологии и часто встречал такое. Мне жаль», «Надеюсь, вам скоро станет лучше», — писали юзеры.

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