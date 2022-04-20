Названы лучшие прически на лето 2022 года

Модные редакторы портала Bustle совместно со звездными стилистами перечислили лучшие прически на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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Так, летом будут актуальны различные варианты кос и популярные стрижки 1990-х годов.

«Подготовьте свои круглые щетки и термобигуди. Если вы уже носите многослойную стрижку, то не забудьте зафиксировать ее лаком для волос», — посоветовал Трей Гиллен, парикмахер и креативный директор по обучению бренда средств по уходу за волосами Sachajuan.

Помимо этого, в список вошла прическа бикси — гибрид стрижек пикси короткой или средней длины и боба. Также в тренде, по словам специалистов, будут гладкие пучки и шегги (стрижка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах, — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, эксперты назвали популярными многослойные прически в форме легкой волны и хвосты, украшенные заколками.

В свою очередь, редакторы отдельно выделили боб длиной до середины шеи.

«Эта стрижка станет настоящим трендом летнего сезона. Носите ее с челкой, как это уже сделала [американская певица] Селена Гомес», — отметил Гиллен.