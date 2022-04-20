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1 час назад

Названы лучшие прически на лето 2022 года

Lenta.ru

Модные редакторы портала Bustle совместно со звездными стилистами перечислили лучшие прически на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы лучшие прически на лето 2022 года
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, летом будут актуальны различные варианты кос и популярные стрижки 1990-х годов.

«Подготовьте свои круглые щетки и термобигуди. Если вы уже носите многослойную стрижку, то не забудьте зафиксировать ее лаком для волос», — посоветовал Трей Гиллен, парикмахер и креативный директор по обучению бренда средств по уходу за волосами Sachajuan.

Помимо этого, в список вошла прическа бикси — гибрид стрижек пикси короткой или средней длины и боба. Также в тренде, по словам специалистов, будут гладкие пучки и шегги (стрижка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах, — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, эксперты назвали популярными многослойные прически в форме легкой волны и хвосты, украшенные заколками.

В свою очередь, редакторы отдельно выделили боб длиной до середины шеи.

«Эта стрижка станет настоящим трендом летнего сезона. Носите ее с челкой, как это уже сделала [американская певица] Селена Гомес», — отметил Гиллен.

В то же время стилисты внесли в перечень модных причесок тонкие челки, а также объемные локоны как у модели и актрисы Памелы Андерсон.

Красота,Памела Андерсон,
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