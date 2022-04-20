Популярное в 90-х годах окрашивание вернулось в моду

Колорист и специалист по наращиванию волос Жаклин Керти из США заявила, что популярное в 1990-х годах окрашивание вновь вернулось в моду. Соответствующую информацию приводит издание Bustle.

Фото: Кадр из сериала "Спасатели Малибу" Кадр из сериала "Спасатели Малибу"

Речь идет о золотистом блонде, который предпочитала Памела Андерсон.

«Это более смелый и яркий тон, не тот, к которому мы привыкли», — уточнила эксперт, добавив, что упомянутый оттенок требует тщательного ухода.

Кроме того, по ее словам, данное окрашивание является одной из самых вредных парикмахерских услуг, поэтому американка порекомендовала начинать процедуру с тестирования на нескольких прядях.

Также Керти отметила, что указанный оттенок оказался в тренде в рамках масштабного возвращения моды 1990-х. Кроме того, интерес к соответствующему цвету также возник благодаря популярности видео под хештегом #PamCore в социальной сети TikTok, в которых пользователи копируют стиль Памелы Андерсон.