Популярное в 90-х годах окрашивание вернулось в моду

Колорист и специалист по наращиванию волос Жаклин Керти из США заявила, что популярное в 1990-х годах окрашивание вновь вернулось в моду. Соответствующую информацию приводит издание Bustle.
Речь идет о золотистом блонде, который предпочитала Памела Андерсон.
«Это более смелый и яркий тон, не тот, к которому мы привыкли», — уточнила эксперт, добавив, что упомянутый оттенок требует тщательного ухода.
Кроме того, по ее словам, данное окрашивание является одной из самых вредных парикмахерских услуг, поэтому американка порекомендовала начинать процедуру с тестирования на нескольких прядях.
Также Керти отметила, что указанный оттенок оказался в тренде в рамках масштабного возвращения моды 1990-х. Кроме того, интерес к соответствующему цвету также возник благодаря популярности видео под хештегом #PamCore в социальной сети TikTok, в которых пользователи копируют стиль Памелы Андерсон.
Среди других звезд, которые выбирали подобный блонд, — певица Гвен Стефани, супермодель Клаудия Шиффер и актриса Гвинет Пэлтроу. При этом на данный момент упомянутый оттенок можно заметить у певиц Билли Айлиш и Доджи Кэт.