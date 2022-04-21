«Вечный ботокс»: разбираем новые методики омоложения

За последнее десятилетие эстетическая медицина сделала в своем развитии сразу несколько качественных скачков. Появилось новое поколение препаратов, протоколов и процедур, позволяющих сохранить молодость и выглядеть ухоженно в любом возрасте. В нашей стране популярность завоевали ботулотоксины и филлеры. Мы полюбили их за стойкий эффект и простоту процедуры. Однако свои предпочтения нам вскоре придется обновить.

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Цены и регулярность поставок препаратов для инъекций сегодня под большим вопросом. Что делать, если молодость не ждет, а beauty-бюджет не может расширяться бесконечно? Варианты доступных альтернатив мы разобрали в новом материале на Passion.ru.

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Сельби Пенаева

Пластический хирург, косметолог, руководитель отделения косметологии клиники Natural Beauty Clinic

Препараты для популярных косметологических процедур действительно сильно выросли в цене. К тому же увеличилась и стоимость самих услуг. Итоговая наценка уже составляет 20–30%, и это не предел. В итоге клиенты, привыкшие к результату, но не готовые к увеличению затрат, оказались в поиске новых вариантов. Сегодня эстетическая медицина вышла на новый уровень: появилась синергия между пластической хирургией и косметологией. В результате мы получили малотравматичные процедуры с радикальным преображением, быстрым эффектом и коротким сроком реабилитации. Еще 7–10 лет назад клиенты российских клиник могли об этом только мечтать.

Формула вечной молодости найдена?

На смену ботулотоксину, призванному расслабить сверхактивные мышцы и нейтрализовать морщины, пришла миоабляция или «вечный ботокс». Эта процедура изначально была создана для пациентов, у которых есть медицинские противопоказания или резистентность к ботулотоксинам, но сейчас (в новых экономических условиях) она приобретает поклонников из числа тех, кто раньше отдавал предпочтение уколам ботокса. Тем более, что эффектом от новой процедуры можно наслаждаться не полгода, а 3–5 лет.

Как это работает?

Через микропрокол в кожу вводится тонкая нить оптического волокна. Для коррекции мимических мышц лица используется неодимовый лазер с длиной волны 1444 нм. Воздействуя на необходимые зоны под контролем специального прибора (миографа), лазер блокирует таргетные мышцы и разглаживает мимические морщины. Вся процедура занимает не более 10–15 минут. Благодаря малой инвазивности реабилитационный период сведен к минимуму. После миоабляции наблюдаются небольшие отеки, которые исчезают естественным путем через 5–10 дней. Также допустимо легкое онемение в местах блокировки мышц, не причиняющее проблем. Итоговый результат выглядит естественно и не сопровождается полным параличом мышц, как при инъекциях ботулотоксина.

Филлер, созданный телом

В компанию к «вечному ботоксу» органично вписывается липофилинг (липотрансфер) — это проверенная и отработанная процедура, которая сегодня также обретает популярность. По сути, липофилинг является составной частью липомоделирования контуров тела — операции, в рамках которой жировые излишки удаляются из проблемных участков и переносятся на те зоны тела, где нужно восполнить объемы.

В нашем случае речь идет о более простом варианте: делается забор небольшого количества жирового материала для последующей коррекции контуров лица. Таким образом, собственный жир выступает в роли безопасной альтернативы филлерам.

Для лицевых инъекций требуется минимальное количество биоматериала — около 10–30 мл. Его можно взять практически из любой зоны с достаточной жировой прослойкой.

Это малотравматичная процедура, которая проводится достаточно быстро и с применением местной анестезии. В результате введения полностью натурального состава лицо получает мягко сформированные объемы без эффекта гиперкоррекции.

Без отеков и аллергии

Использование собственного жирового материала в качестве филлера позволяет избежать аллергических реакций. Отсроченные отеки также исключены, поскольку жировая ткань не притягивает избыточную жидкость и не дает эффекта одутловатости. Дополнительный плюс — улучшается общее состояние кожи. Жир обладает большим запасом собственных фибробластов, что обеспечивает дополнительный омолаживающий эффект. При соблюдении врачебных рекомендаций сохранить полученные результаты можно на долгие годы. Если говорить о возможных осложнениях, то их не так много. Как правило, это местные воспалительные процессы, как при любых других инъекциях.

Есть ли «подводные камни»?

Важно понимать, что и миоабляция, и липофилинг — это не просто косметические процедуры, они относятся к области малоинвазивной пластической хирургии и требуют соответствующего оборудования, оснащения клиник и квалификации врачей.