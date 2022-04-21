Мастер перечислил болезненные места для татуировок

Мастер Сорен Лоренсон из штата Флорида, США, перечислил самые болезненные места для нанесения татуировок. Соответствующий материал опубликовало издание The Sun.

Специалист, на теле которого нанесено более 200 тату, назвал живот, ребра и линию челюсти наиболее уязвимыми участками. По его словам, воздействие вибраций от иглы во время процесса создания рисунка гораздо сильнее чувствуется на частях тела, где кости и сухожилия располагаются ближе к поверхности кожи, что усиливает болевые ощущения.

В то же время процедура заполнения чернилами глазных яблок, по мнению мастера, является безболезненной и даже может показаться приятной. Эксперт добавил, что татуировки на лице до сих пор негативно воспринимаются обществом.

«Первые несколько лет после того, как я сделал тату на лице, пришлось привыкать к социальному барьеру и негативу от окружающих. Эмоционально я чувствовал себя довольно странно», — рассказал в заключение американец.