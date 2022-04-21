Средства для идеальной фигуры и тонуса кожи

В борьбе с целлюлитом важна профилактика и комплексный подход. Какие средства для коррекции фигуры наиболее эффективны и на что стоит обратить внимание — читайте в нашем WMJ BOX с подборкой лучших продуктов для антицеллюлитного массажа. Ведь лето уже совсем скоро!

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Правильно сбалансированное питание, регулярный спорт и отказ от вредных привычек — основа красивой фигуры. Но помимо внутреннего воздействия на организм, существует множество действенных процедур «снаружи», эффективность которых давно доказана. Одной из самых простых является массаж.Правильно проведенный ручной массаж способствует улучшению кровоснабжения кожи, выведению шлаков и токсинов, усилению выработки коллагена и обладает тонизирующим действием.

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Как правильно проводить антицеллюлитный массаж

Чтобы от процедуры был эффект важно соблюдать определенные правила. Во-первых, перед началом антицеллюлитного массажа необходимо подготовить кожу — разогреть ее и очистить. Для этого прекрасно подойдет скраб или пилинг. При проведении манипуляций необходимо четко двигаться по массажным линиям для соответствия корово- и лимфотоку. Использование качественных продуктов, с хорошим составом и содержащих полезные микроэлементы способствует скольжению и улучшает эффективность процедуры. Важно помнить, что существует ряд противопоказаний к проведению антицеллюлитного массажа.

Критерии выбора средств для коррекции фигуры

В многообразии средств коррекции фигуры важно уметь ориентироваться. В сущности, все средства делятся на 4 основные типа: разогревающие, массажные, охлаждающие и средства для обертывания. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Так, например, разогревающие считаются наиболее эффективными, однако не подойдут тем, у кого есть варикоз. А охлаждающие наоборот показаны обладательницам выраженных сосудистых «звездочек», так как помогут уменьшить визуально сеточку и приведут кожу в тонус.

Массажные средства обладают выраженным дренажным эффектом, воздействуют на глубинные слои дермы, но без курса массажа — не работают. Любимые многими обертывания — идеальный способ уменьшить свои объемы без лишнего напряжения: эти средства не только корректируют фигуру, но и увлажняют кожу.

Что в составе?

В основном все средства для борьбы за красоту фигуры состоят из активных компонентов, призванных улучшать внешний вид проблемных мест и активизирующих расщепление жировых клеток.

Вспомогательных веществ, которые улучшают структуру эпидермиса и напитывают его полезными питательными веществами. И увлажняющих компонентов, которые дарят визуальный разглаживающий эффект и борются с дряблостью кожи.

По ингредиентам: наиболее эффективными являются средства, усиливающие циркуляцию крови, а это кофеин и производные.

L-карнитин способствует глубокому проникновению других веществ и способствует расщеплению жиров. Никотиновая кислота и красный перец в составе свидетельствуют о разогревающем свойстве средства для борьбы за красоту. А ментол, наоборот говорит о том, что препарат будет стимулировать кровоток и способствовать сужению сосудов.

Водоросли (их чаще используют в обертываниях) — прекрасное средство для выведения токсинов, а гуарана улучшает обменные процессы. Кремний и конский каштан поддержат тонус кожи и со временем способствуют улучшению тургора. Ну, а любимые всеми производителями эфирные масла, помимо волшебного аромата, дарят питание и увлажнение.