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1 час назад

Как выбрать идеальный шампунь

Lenta.ru

Российский трихолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова раскрыла способ выбрать идеальный шампунь. Комментарий эксперта приводит издание News.ru.

Как выбрать идеальный шампунь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, врач назвала наиболее подходящим шампунь, который дает ощущение вымытой головы. В то же время если после процедуры остались неприятные ощущения или ухудшилось состояние кожи, от примененного средства следует отказаться.

«Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то это идеальный шампунь. Универсального средства выбора шампуня не существует. Выбираете по комфортности»,

— объяснила специалист.

Кроме того, трихолог рассказала, что шампуни с лауреатсульфатом, которые считались опасными, на самом деле не наносят вреда. Напротив, подобные средства полезны для людей с жирной кожей головы.

Красота,
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