4 страшных последствия плохой пластики

Некоторые осложнения остаются на всю жизнь.

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Сегодня пластическая хирургия доступна практически любому желающему при условии отсутствия противопоказаний. Однако, решаясь на операцию, меньше всего нам хочется думать о неприятных последствиях, но они, к сожалению, довольно часто становятся результатом работы непрофессионала. Некоторые осложнения остаются на всю жизнь. Мы решили собрать собственный топ самых распространенных негативных последствий пластических операций, возможно, это поможет вам не сделать ошибку и тщательно выбирать врача.

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Повреждение нервов

Одно из самых неприятных и опасных последствий неудачной пластики. Онемение определенных участков на теле — нормальная реакция организма на хирургическое вмешательство, когда так или иначе происходит повреждение тканей. Однако если через гд после операции чувствительность не восстанавливается, можно сказать, что произошло необратимое повреждение нервных окончаний.

Хуже всего, если это случается с лицевыми нервами. При этом в некоторых случаях даже обычный лифтинг, который осуществляет неопытный доктор, может привести к хроническим спазмам лицевых мышц.

Рубцы и деформация

Как правило, с рубцами, особенно келоидными, сталкиваются люди, у которых нарушен синтез коллагена. Любые полостные операции могут привести к тому, что на теле останется некрасивый рубец, который будет невозможно удалить без вмешательства пластического хирурга. Этот момент стоит учитывать, если вы собираетесь делать пластику на лице — хирург должен предупредить вас о возможных последствиях и провести тщательное обследование вашего организма.

Кроме того, еще одним негативным последствием пластики может стать деформация. Например, впалые веки или непроходящий отек после блефаропластики. Может случиться так, что разрез глаз будет отличаться и в целом будет заметна асимметрия. И снова — тщательно выбирайте специалиста и клинику.

Истечение срока годности имплантов

Да, импланты с силиконовой оболочкой имеют срок годности. Недобросовестные доктора предпочитают не сообщать об этом пациенту. Желательно обновлять импланты каждое десятилетие, если не хотите столкнуться с большими проблемами. Но лучше всего сразу выбирать качественный имплант последнего поколения с полиуретановой поверхностью, чтобы избавить себя от головной боли с заменой. Однако даже в случае с качественными имплантами существует вероятность, что инородное тело в организме сменит положение и форма груди или ягодиц заметно изменится, к этому тоже нужно быть готовым.

Разрастание хряща