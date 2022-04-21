Сбросившая 22 килограмма за пять месяцев женщина раскрыла секрет

32-летняя жительница Австралии, дизайнер одежды Тесси Батсинилас после рождения второго ребенка похудела на 22 килограмма за пять месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам Батсинилас, ей удалось избавиться от избыточного веса без помощи изнурительных диет. Секрет похудения заключался в пятиразовом питании, состоящем из трех основных приемов пищи и двух перекусов — до и после физической активности. Кроме того, каждый день она отводила 28 минут на силовые или высокоинтенсивные тренировки и один или два раза в неделю ходила гулять быстрым шагом.

Женщина признается, что план похудения для нее разработал супруг, который является совладельцем фитнес-компании. Он составил реалистичную программу, основанную на ее образе жизни и предпочтениях в еде, аналогичную той, которой она следовала после рождения их первого ребенка. В тот раз ей также удалось сбросить 23 килограмма.

Батсинилас рекомендует сочетать в рационе белки, углеводы, клетчатку и жиры. Ее обычный завтрак во время похудения состоял из двух яиц, ломтика цельнозернового хлеба, грибов, шпината и четверти авокадо. На ужин она предпочитала 100 граммов куриной грудки или курицу терияки во фритюре, вареный бурый рис и азиатскую зелень. Для перекуса она выбирала продукты, богатые питательными веществами — например, фрукты или орехи.