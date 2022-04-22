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19 минут назад

Блогерша раскрыла способ правильно застегивать новый бюстгальтер

Lenta.ru

Американская блогерша с никнеймом theindianabralady раскрыла способ правильно застегивать новый бюстгальтер. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Блогерша научила правильно застегивать новый бюстгальтер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах юзерша объяснила, что недавно приобретенное белье следует застегивать на последний крючок, чтобы оно прослужило дольше.

«Когда вы фиксируете новый бюстгальтер слишком туго, он быстро растягивается и теряет форму»,

— заявила автор ролика, уточнив, что впоследствии данному изделию невозможно вернуть товарный вид.

В свою очередь, подписчики удивились данному блогершей совету. «Мне нужно записаться к вам на консультацию», «Это действительно очень важная рекомендация, большое спасибо», «Почему я только сейчас узнаю это?», «Все правильно сказали», «Спасибо, теперь буду делать так всегда», — высказались в комментариях под постом юзеры.

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