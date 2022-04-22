Блогерша научила правильно застегивать новый бюстгальтер

На размещенных кадрах юзерша объяснила, что недавно приобретенное белье следует застегивать на последний крючок, чтобы оно прослужило дольше.

В свою очередь, подписчики удивились данному блогершей совету. «Мне нужно записаться к вам на консультацию», «Это действительно очень важная рекомендация, большое спасибо», «Почему я только сейчас узнаю это?», «Все правильно сказали», «Спасибо, теперь буду делать так всегда», — высказались в комментариях под постом юзеры.