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2 часа назад

Глубокое декольте испортило день рождения женщине

Lenta.ru

Автор подкастов Эдриенн Эйрхарт из США рассказала, как ее пристыдили в собственный день рождения за глубокое декольте. Соответствующим постом в Twitter заинтересовалась редакция Daily ail.

Глубокое декольте испортило день рождения женщине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что Эйрхарт отмечала свой праздник в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, однако торжество оказалось испорчено из-за поведения посторонней женщины. Так, для вечеринки 38-летняя героиня материала выбрала платье с откровенным вырезом, который частично обнажал ее грудь. Она сообщила, что сидевшая неподалеку другая посетительница заведения раскритиковала ее наряд и пышные формы, а затем попросила официантов отодвинуть свой стол подальше от именинницы.

Пост автора подкастов набрал более 33 тысяч лайков. При этом другие пользователи поделились подобными историями в комментариях. «Когда мне было 15 лет, я проходила стажировку в одной компании. Руководительница написала в характеристике, что я одеваюсь неподобающим образом», «Помню, как я пыталась убедить свою подругу с большой грудью перестать носить футболку поверх купальника в 40-градусную жару», — высказались юзеры.

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