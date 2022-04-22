Глубокое декольте испортило день рождения женщине

Автор подкастов Эдриенн Эйрхарт из США рассказала, как ее пристыдили в собственный день рождения за глубокое декольте. Соответствующим постом в Twitter заинтересовалась редакция Daily ail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что Эйрхарт отмечала свой праздник в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, однако торжество оказалось испорчено из-за поведения посторонней женщины. Так, для вечеринки 38-летняя героиня материала выбрала платье с откровенным вырезом, который частично обнажал ее грудь. Она сообщила, что сидевшая неподалеку другая посетительница заведения раскритиковала ее наряд и пышные формы, а затем попросила официантов отодвинуть свой стол подальше от именинницы.