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32 минуты назад

Блогерша сделала татуаж и осталась с обожженными губами

Lenta.ru

Блогерша Шайлер Картер осталась с обожженными губами после неудачного перманентного макияжа. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Блогерша сделала татуаж и осталась с обожженными губами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом hot_mess_mama_21 сделала татуаж контура и кожи губ розовым пигментом. После процедуры девушка заметила отек, который стремительно увеличивался, создавал асимметрию на лице и мешал ее мимике. На второй день Картер отметила легкое шелушение и ощущение сухости, от которого она попыталась избавиться с помощью вазелина.

По словам блогерши, о том, как протекает реабилитационный период, мастер ее не предупредила.

«Ощущение, что я осталась с обожженными солнцем губами», — добавила она.

Последствия проделанной манипуляции пользовательница сети запечатлела на камеру и разместила в TikTok. На пятый день после процедуры состояние губ нормализовалось.

«Даже не верится, что они были такими огромными», — призналась Картер.

Красота,
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