Блогерша сделала татуаж и осталась с обожженными губами

Юзерша с никнеймом hot_mess_mama_21 сделала татуаж контура и кожи губ розовым пигментом. После процедуры девушка заметила отек, который стремительно увеличивался, создавал асимметрию на лице и мешал ее мимике. На второй день Картер отметила легкое шелушение и ощущение сухости, от которого она попыталась избавиться с помощью вазелина.