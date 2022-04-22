Бритые головы стали трендом среди женщин

Редактор Кристен Бейтман назвала бритые головы одним из главных трендов в женских прическах в 2022 году. Об этом пишет The New York Times.
Эксперт отметила, что данный стиль стал особенно популярен среди женщин. При этом он никак не связан с их родом деятельности. Тренд на бритые головы уже поддержали многие знаменитости, в том числе модель Айрис Лоу, певица Деми Ловато и рэп-исполнительница Saweetie.
Стилист Рита Мелссен рассказала, что бритье головы позволяет ей лучше раскрыть себя. Как только волосы отрастают, она окрашивает их в яркие оттенки и сочетает прическу с винтажными платками.
В материале также приводится пример звезды TikTok Клары Перлмюттер. Блогерша избавилась от волос в ответ на популярность стайлеров и вирусных роликов с лайфхаками для завивки длинных волос. Клара призналась, что устала от необходимости делать укладку и решила этот вопрос практично — сбрила все волосы.