Идеальная безупречность: 5 фактов о пластической операции «узкая талия»

Идеальная фигура «песочные часы» предполагает, что талия должна быть узкой и точеной. Но далеко не всегда анатомия тела позволяет иметь выраженную визуальную разницу между верхними и нижними «девяносто» и «шестьдесят» посередине. Можно ли сделать красивую талию с помощью пластической хирургии? Важными фактами об операции «узкая талия» с Passion.ru поделился эксперт — Отари Гогиберидзе, ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты».

Фото: Passion.ru Passion.ru

Факт 1. Удаление ребер для сужения талии опасно для здоровья

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Классическая методика операции по сужению талии предполагает удаление нескольких нижних пар ребер, что несет с собой большие риски для здоровья. Ребра выполняют важную функцию поддержки внутренних органов, а также защищают их от внешних воздействий. После удаления ребер велика вероятность со временем получить опущение жизненно важных органов, а также получить их серьезное повреждение даже при незначительной травме. Кроме того, такая операция предполагает длительное ношение жесткого корсета, что очень некомфортно для пациентки.

Факт 2. Возможно сузить талию без удаления ребер

На смену опасным устаревшим методам приходят более современные, и на сегодня большинство операций по сужению талии проводятся по запатентованной технологии российского пластического хирурга, кандидата медицинских наук Казбека Кудзаева. Его малотравматичная методика предполагает следующие манипуляции: хирург делает небольшие проколы и надрезы в области ребер, через них производятся надпилы и надломы от двух до шести нижних пар ребер. Затем пациентка около двух месяцев носит корсет с корректируемыми параметрами, которые меняет хирург в зависимости от процесса восстановления. За счет этого мы формируем фигуру «песочные часы» с выраженной талией, сохраняя при этом положение внутренних органов и избегая серьезных рисков для здоровья.

Факт 3. Сузить талию без удаления ребер можно не всегда

Методика сужения талии по Кудзаеву работает хорошо не во всех случаях. У девушек с астеническим или нормостеническим сложением результаты после операции получаются наиболее заметными и значимыми. У пациенток с гиперстеническим типом хороший результат дают комбинированные операции, в рамках которых и удаляются ребра, и корректируется их положение посредством переломов. Отдельный случай — пациенты с лишним весом, это является жестким противопоказанием к операции. В этой ситуации необходимо сначала привести вес в норму, а затем уже задумываться о пластике.

Факт 4. После операции по сужению талии можно беременеть

Вопреки расхожему мифу, операция по сужению талии не мешает успешно забеременеть и выносить ребенка. Методика Кудзаева зарекомендовала себя на протяжении уже многих лет, и противопоказаний к беременности у пациенток не выявляется.

Факт 5. Результат операции стабильно сохраняется до беременности пациентки