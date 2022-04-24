Названы прически для визуального омоложения лица

Парикмахеры Эфи Дэвис и Питер Беркилл назвали прически, которые визуально омолаживают лицо. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Специалисты отметили, что большинству людей любого возраста подходят стрижки средней длины, например «каскад» с рваными краями или «лесенка». Кроме того, стилисты посоветовали выбирать длину чуть выше или ниже плеч, чтобы подчеркнуть черты лица и визуально удлинить шею.

Также собеседники издания порекомендовали модную в 1970-х прическу, где основная масса волос сочетается с челкой и прядями, обрамляющими лицо. Так, она помогает выделить скулы, линию подбородка и делает взгляд более открытым. Что касается коротких стрижек, Дэвис порекомендовала добавлять объем прядям в задней части головы. «Если клиент беспокоится о структуре волос, то можно добиться необходимого объема с помощью градуировки», — пояснила она.