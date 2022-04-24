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2 часа назад

Названы прически для визуального омоложения лица

Lenta.ruиещё 1

Парикмахеры Эфи Дэвис и Питер Беркилл назвали прически, которые визуально омолаживают лицо. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear.

Названы прически для визуального омоложения лица
Фото: lenta.rulenta.ru

Специалисты отметили, что большинству людей любого возраста подходят стрижки средней длины, например «каскад» с рваными краями или «лесенка». Кроме того, стилисты посоветовали выбирать длину чуть выше или ниже плеч, чтобы подчеркнуть черты лица и визуально удлинить шею.

Также собеседники издания порекомендовали модную в 1970-х прическу, где основная масса волос сочетается с челкой и прядями, обрамляющими лицо. Так, она помогает выделить скулы, линию подбородка и делает взгляд более открытым. Что касается коротких стрижек, Дэвис порекомендовала добавлять объем прядям в задней части головы. «Если клиент беспокоится о структуре волос, то можно добиться необходимого объема с помощью градуировки», — пояснила она.

Ранее в апреле звездные стилисты назвали лучшие прически для каждого типа лица. Согласно материалу, лица бывают овальной, круглой, ромбовидной, треугольной, квадратной формы и удлиненные. По словам известного парикмахера Кэша Лоулесса, рваные челки отлично смотрятся с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. В то же время гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица — на нос и губы.

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