Блогерша сделала пластику носа и описала страшные эффекты

В материале отмечается, что обычно отеки и гематомы проходят у пациентов через несколько недель после процедуры. В свою очередь героиня материала заявила, что все это время ее лицо выглядело «как смерть», и призналась, что столкнулась с множеством трудностей во время сна и приема пищи. Так, например, перевязка частично закрывала рот Тейлор, и она не могла есть привычным способом. «Даже пить через соломинку было трудно», — пожаловалась она.