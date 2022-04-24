Добавь воды: как бороться с сухостью и шелушением кожи

Сухая кожа — проблема, с которой сталкиваются многие. Сухость может быть вызвана разными причинами. Например, из-за воздействия щелочного мыла, после УФ-облучения, перепадов температур. Вследствие этих повреждений клетки рогового слоя перестают плотно прилегать друг к другу, кожа становится более проницаемой, появляется ощущение сухости, стянутости, тусклый оттенок лица, шелушение, усиливающиеся с началом отопительного сезона, при кондиционированном воздухе, в сухом климате. В таких случаях говорят о нарушении эпидермального барьера. Очень часто, чтобы решить эту проблему, используют средства, в составе которых есть вазелин, парафин, различные силиконы, воски, сквален, твердые натуральные масла, ланолин. Такие ингредиенты называют имитаторами кожного сала. Так вот, знайте: они хоть и устраняют сухость, но не действуют на причину ее появления, не восстанавливают барьерную функцию кожи. Теперь запоминайте те компоненты, которые восстанавливают и укрепляют липидный барьер. Это — физиологические липиды, антиоксиданты и природные масла с незаменимыми жирными кислотами (бурачник, примула, виноградные косточки, черная смородина), богатые стеаринами (шиповник, сафлоровое масло), масла с насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами (масло ши, кокосовое, макадамии, какао, кешью). Эти компоненты не маскируют признаки сухости, а создают условия для самовосстановления кожи. Таким действием обладает Интенсивная сыворотка для лица «Виноградная косточка» dieNikolai с высокой концентрацией драгоценного масла виноградных косточек. Она защищает кожу от негативных внешних факторов и помогает нейтрализовать свободные радикалы, поддерживает естественную регенерацию кожи и помогает сохранить ее увлажненной. Масло виноградных косточек — одно из наших самых ценных растительных масел, которое хорошо известно своим высоким содержанием антиоксидантов. Оно интенсивно помогает вашей коже бороться с вредными свободными радикалами, образующимися в результате собственных процессов организма. Масло проникает во внутренние слои кожи, глубоко в эпидермис, где оно помогает исправить повреждения и поддерживать естественную барьерную функцию кожи. Таким образом, гармонизируется цикл обновления кожи, а содержащаяся в масле линолевая кислота сохраняет эластичность вашей кожи. В этой сыворотке содержится особенно высокий процент масла виноградных косточек биодинамического качества Demeter, а также она обогащена экстрактом виноградных косточек, известным своими укрепляющими свойствами. Быстрый способ Сухость кожи бывает и постоянная, не меняется от сезона к сезону. Это происходит при нарушении влагоудерживающей способности кожи. Быстрый способ увлажнения кожи — средства, содержащие крупные молекулы, притягивающие и удерживающие воду на ее поверхности (гиалуроновая кислота, хитозан, коллаген, эластин, кератин). Дневной крем Sammy Beauty Light Moisturizing Face Cream содержит инновационный комплекс ActiRegX на основе антистрессового олигопептида и гиалуроновой кислоты. Благодаря этому средство активно увлажняет кожу, не оставляя ощущения липкости и жирного блеска. Масло бабассу в составе средства помогает удерживать влагу внутри, устраняет шелушение, делает кожу более мягкой, но при этом упругой и эластичной. Витамин Е защищает от негативного воздействия факторов окружающей среды, удерживаемо влагу в коже, способствует обновлению клеток и помогает бороться с воспалительными процессами. А комплекс керамидов нормализует гидролипидный баланс кожи, восстанавливает ее и защищает от внешних негативных факторов. Только спокойствие Особое внимание стоит уделять атопичной коже. После затяжных холодов она может реагировать не только шелушением и высыпаниями, но и сильным зудом. И вот в этом случае обычные увлажняющие кремы или сыворотки точно не помогут. Atoderm Гель-крем Интенсив от Bioderma — это первое успокаивающее средство для ежедневного ухода за кожей, адаптированное к потребностям пациентов с атопичной кожей в теплое время года. Он обладает революционной текстурой, оставляя мгновенное ощущение свежести на коже. Благодаря легкой, нежирной и нелипкой текстуре быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. Доказанная эффективность: у 76% пациентов отсутствуют обострения, 100% пациентов отмечают, что средство мгновенно успокаивает зуд и этот эффект длится 24 часа, 100% пациентов отмечают, кожа увлажнена на 24 часа, 95% пациентов ощущают, что их кожа долго защищена.