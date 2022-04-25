Как выглядеть свежо и молодо, без уколов и пластики

Чтобы выглядеть свежо и молодо, не прибегая к помощи косметологов и хирургов, проблемы необходимо решать комплексно. Поэтому уход за кожей однозначно должен включать не только применение кремов, но и прием различных витаминов для поддержания красоты и молодости.

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На первом месте, если мы говорим о красоте, конечно же, стоит коллаген. Принимать коллаген необходимо по определенным схемам: в возрасте до 35 лет прием коллагена должен занимать не менее трех месяцев, после 35 — до полугода. Коллаген является строительным белком нашего организма: он отвечает за подвижность и здоровье суставов, а также за внешний вид кожи, волос и ногтей. Коллаген бывает трех видов: рыбный, животного происхождения и растительный. Считается, что рыбный коллаген усваивается лучше других видов, но на сегодняшний день специалисты говорят о том, что периодически нужно менять состав, так как организм по-разному усваивает разные виды коллагена, именно употребление как животного, так рыбного коллагена помогает покрыть все потребности организма.

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Практически все жители средней полосы России испытывают недостаток в витамине D. Он отвечает не только за иммунитет, но и за состояние кожи. Поэтому его необходимо периодически пропивать курсом, предварительно сдав соответствующие анализы.

Помимо вышеперечисленных витаминов можно пропить ОМЕГА 3, которая относится к полиненасыщенным жирным кислотам, улучшает сердечно-сосудистую деятельность и заодно влияет на состояние кожного покрова, волос и ногтей за счет того, что стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты в организме.

Поменяйте свой уход после зимы. Если в холодное время года идеальны средства с содержанием гликолиевой, молочной, салициловой (при жирной, проблемной коже) кислот, то весной от этой косметики нужно постепенно уходить, так как под воздействием солнечных лучей можно спровоцировать пигментацию. Идеальный вариант на весну и лето — кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, коллагеном, андиоксидантами. Не забывайте также про ежедневное использование кремов с SPF, так как они помогают профилактировать фотостарение и появление морщин, так как не позволяют разрушать собственную гиалуроновую кислоту под воздействием ультрафиолета.

Соблюдайте необходимый регламент по уходу за кожей: