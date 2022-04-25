Дерматовенерологи рассказали о правилах безопасного загара

Погода в столичном регионе пока остается суровой и пасмурной, но время пролетит быстро – впереди солнечные дни, жара и период отдыха на пляже. Соскучившиеся по теплу люди будут греться под лучами и загорать. А некоторые как всегда пересидят под солнцем и заработают ожоги, с которыми придется очень неприятно и неудобно справляться. Журналисты издания «Вести Подмосковья» поговорили с медицинскими экспертами о возможном вреде загара, о правилах солнечных ванн и их безусловной пользе при грамотном подходе.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Сначала нужно разобраться, что же такое загар. Это защитная реакция организма на воздействие солнечных лучей. «Ультрафиолет при попадании на кожу активизирует выработку пигмента меланина, который придаёт тёмный оттенок для защиты от агрессивного воздействия. Сгоревшая кожа имеет утолщённый роговой слой, что обеспечивает дополнительную защиту от длинных ультрафиолетовых и инфракрасных лучей», - объяснила врач-дерматовенеролог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

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Правила безопасного загара

Красивый загар может получиться у тех, кто соблюдает временные ограничения и обрабатывает кожу специальными средствами. По словам врача-дерматовенеролога ФНКЦ ФМБА России Игоря Старицына, для безопасного нахождения под солнцем нужно дать кожному покрову привыкнуть к воздействию лучей и накопить меланин. Поэтому первое время лучше не оставаться на солнце дольше 15 минут. А дальше можно добавлять по 10 минут ежедневно, наблюдая за состоянием кожи. «Суммарно находиться на солнце разрешается не более двух часов в день, остальное время лучше провести в тени либо максимально закрывшись одеждой. Также следует избегать пика солнечной активности с 10 до 16 часов, поэтому лучшее время для безопасного загара – это утро и вечер», - подчеркнул Старицын.

«Перед первым походом к водоему нужно провести мягкий пилинг всего тела скрабом. В дальнейшем, кстати, не следует делать скрабирование вплоть до возвращения домой, если это курортная поездка. На пляже лучше выбрать место подальше от воды, ведь она отражает лучи и усиливает их активность. А перед выходом на улицу в солнечный день нельзя умываться мылом и пользоваться косметикой на спиртовой основе, чтобы не иссушать кожу. По возвращении стоит принять душ и нанести увлажняющие средства. Это наполнит кожу влагой и зафиксирует загар», - рассказала врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима.

Врач-дерматовенеролог Игорь Старицын посоветовал обратиться к врачу для определения фототипа кожи и подбора соответствующего солнцезащитного средства. Специалисты советуют наносить крем с SPF 30 каждый раз при выходе из дома в зной. Средства с более высоким уровнем SPF потребуются для обработки родинок, их стоит тщательнее защищать от ультрафиолета. Лучше обратить внимание на водостойкие солнцезащитные средства, но в любом случае крем придется наносить после каждого купания или раз в два часа. Кстати, о приобретении средств нужно позаботиться заранее, потому что с наступлением сезона они стремительно пропадают из аптек.

Кому нужно быть осторожнее с солнечными ваннами?

«Стоит быть аккуратнее людям со светлым типом кожи, множеством татуировок или крупных родинок, а также беременным, детям до 2 лет и людям старше 60-ти. Запрещается загорать пациентам с онкологическими и эндокринными заболеваниями, фотодерматитом, гипертермией и инфекционными болезнями в острой стадии», - предупредил Игорь Старицын.

Татьяна Сулима предостерегла и тех, кто принимает некоторые лекарства, например, ретинол. «А еще нельзя загорать с макияжем на лице, ведь косметика увеличивает чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Детям до 18 лет нужно ограничивать время пребывания под солнечными лучами», - подчеркнула специалист медицинской клиники НАКФФ.

Чем полезен загар?

Но у загара, конечно, есть и своя польза. Она заключается не только в визуальных изменениях образа, но и во внутренних процессах.

«Под действием загара в организме синтезируется витамин D, необходимый для крепких костей и мускулатуры, а также для профилактики рахита. Ультрафиолет улучшает деятельность эндокринной системы, налаживает обменные процессы и кровообращение, подсушивает воспалительные заболевания на коже. Так, пациентам с акне очень полезно побыть на солнце. А еще у всех вырабатывается гормон счастья – эндорфин, нужный для борьбы со стрессами и плохим настроением», - отметила Татьяна Сулима.