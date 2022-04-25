Перечислены правильные при похудении завтраки

Американские диетологи посоветовали, как правильно завтракать при похудении. Об этом сообщает Eat This, Not That!

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Диетолог Бланка Гарсия предлагает худеющим начинать завтрак со стакана воды. По ее словам, вода помогает ускорить метаболизм, восполнить недостаток жидкости в организме после нескольких часов без еды и подготовить желудочный сок к еде.

После воды она рекомендует переходить к пище, которая богата клетчаткой. Это поможет сократить количество поглощаемого сахара и жира и предотвратит накопление висцерального жира. В качестве примера пищи с клетчкаткой Гарсия назвала овощи и цельнозерновые продукты.

Диетолог Триста Бест советует завтракать овсянкой, поскольку это блюдо богато белком и позволяет дольше сохранять чувство сытости. Главное, по ее словам, не злоупотреблять сладкими и высококалорийными добавками и заправками, которые сводят на нет всю пользу.

Диетолог Джулия Гланц порекомендовала не есть на завтрак разогретые в микроволновке блины и сосиски. По ее мнению, лучше заменить их фруктами с йогуртом, овсянкой или приготовить смузи.