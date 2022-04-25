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2 часа назад

Стилисты дали советы по стрижке в домашних условиях

Lenta.ru

Звездные стилисты дали советы по стрижке волос в домашних условиях. Соответствующий материал появился на сайте портала Popsugar.

Стилисты дали советы по стрижке в домашних условиях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, чтобы подстричь волосы самостоятельно понадобится расческа с широкими зубьями, парикмахерские ножницы, щипцы или зажимы для секционирования, спрей-распылитель и зеркало. По мнению экспертов, во время процедуры необязательно надевать салонную накидку, поскольку ее можно заменить старой рубашкой или футболкой.

Парикмахер из Нью-Йоркского салона SCK Девин Тоут добавил, что начинать стрижку лучше на сухих волосах, чтобы видеть их форму и контролировать длину. Так, с помощью расчески с широкими зубьями необходимо разделить волосы на четыре секции и закрепить их зажимами.

«Важно сосредоточиться на двух областях: слоях, а также нижней части длины, которая называется контур или периметр», — посоветовал мастер.

В то же время стилист Санни Брук рекомендует использовать только самый острый кончик ножниц при стрижке.

«Старайтесь не использовать ножницы по всей длине, потому что велика вероятность отрезать слишком много и в результате получить катастрофу», — констатировал специалист.

Красота,
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