Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Косметолог раскрыла дешевый способ омолодиться

Lenta.ru

Российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Косметолог раскрыла дешевый способ омолодиться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой, отметила Токарева.

«Следует взять уходовое средство, которым вы пользуетесь, например, крем для век или обычный крем, и смешать их в такой пропорции: одна горошина троксерутина, две горошины вашего крема и две-три капли таурина», — пояснила она.

По словам собеседницы издания, указанные аптечные товары обойдутся покупательницам в районе 200 рублей, а их объема хватит на два месяца. Также косметолог отметила, что препараты имеют накопительный эффект, и предупредила, что данным составом не стоит пользоваться ежедневно.

«Применять это средство ежедневно не стоит. В обычные дни следует в смесь не добавлять троксерутин, обойдясь лишь кремом и таурином», — заключила Токарева.

Красота,Наталья Токарева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители