Косметолог раскрыла дешевый способ омолодиться

Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой, отметила Токарева .

«Следует взять уходовое средство, которым вы пользуетесь, например, крем для век или обычный крем, и смешать их в такой пропорции: одна горошина троксерутина, две горошины вашего крема и две-три капли таурина», — пояснила она.

По словам собеседницы издания, указанные аптечные товары обойдутся покупательницам в районе 200 рублей, а их объема хватит на два месяца. Также косметолог отметила, что препараты имеют накопительный эффект, и предупредила, что данным составом не стоит пользоваться ежедневно.