Бьюти-процедуры, которые вы еще успеете сделать перед летом

Не за горами лето и купальный сезон, а это значит, что сейчас самое время позаботиться о красоте, свежести и привлекательном виде своей кожи. Какие процедуры помогут привести себя в порядок, читайте в материале «Рамблера».
Эксперт отмечает, что летом на состояние кожи влияет множество негативных факторов (ультрафиолет, уличная пыль, морская вода, жара и т.д). Чтобы избежать проблем, стоит уже сейчас обратиться к косметологу и качественно подготовиться к купальному сезону.
Вот на что еще стоит обратить внимание, по мнению Юркевич:
Депиляция перед летним сезоном: что нужно знать, как бороться с ненужными волосами?
Самыми безопасными способами депиляции в летний период являются фотоэпиляция, лазерная эпиляция и шугаринг. После проведения процедуры необходимо избегать попадания солнечных лучей для того, чтобы не получить солнечные ожоги кожи.
Загар: как быстро и качественно загореть?
Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу вредно, поэтому специалист не советует увлекаться солнечными ванными. Полностью избежать солнечных лучей невозможно, поэтому в первую очередь необходимо использовать крема с высоким содержанием SPF. Важно отметить, что нельзя загорать и выходить на солнце сразу после нанесения крема, подчеркивает эксперт.
Как подготовить лицо и тело к купальному сезону?
Из процедур для тела Юркевич рекомендуют массажи и обертывания. Что касается ухода за лицом, то, по ее мнению, важно отшелушивать ороговевшие частицы кожи, увлажнять ее и обязательно следить за появлением пигментации.