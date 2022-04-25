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1 час назад

Бьюти-процедуры, которые вы еще успеете сделать перед купальным сезоном

Мира Маркина
Эльвира Юркевичэксперт

Не за горами лето и купальный сезон, а это значит, что сейчас самое время позаботиться о красоте, свежести и привлекательном виде своей кожи. Какие процедуры помогут привести себя в порядок, читайте в материале «Рамблера».

Бьюти-процедуры, которые вы еще успеете сделать перед летом
Фото: Кадр из фильма «Реальные девчонки»Кадр из фильма «Реальные девчонки»
Инъекции ботокса. Несмотря на сложную обстановку в стране и в мире, препараты-ботулотоксины остались на рынке в большом количестве. Всего за 2-3 недели вы сможете разгладить морщины и сделать кожу более эластичной.

Биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислоты позволяют увлажнить кожу, улучшить ее состояние и внешний вид. В сезон открытой одежды это особенно актуально.

Мезотерапия. Во время процедуры под кожу вводятся мезококтейли с гиалуроновой кислотой, витаминами и микроэлементами. В результате кожа становится увлажненной и приобретает более свежий вид.

Курс микротоковой терапии. С помощью физиотерапии кожа омолаживается и становится упругой. Также этот способ позволяет избавиться от отечности, которая может возникнуть в жаркую погоду.

Массаж лица. Пройдя курс миофасциального или букального массажа, вы сможете придать коже эластичности и подтянутости.
Эльвира Юркевич
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
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Эксперт отмечает, что летом на состояние кожи влияет множество негативных факторов (ультрафиолет, уличная пыль, морская вода, жара и т.д). Чтобы избежать проблем, стоит уже сейчас обратиться к косметологу и качественно подготовиться к купальному сезону.

Вот на что еще стоит обратить внимание, по мнению Юркевич:

Депиляция перед летним сезоном: что нужно знать, как бороться с ненужными волосами?

Самыми безопасными способами депиляции в летний период являются фотоэпиляция, лазерная эпиляция и шугаринг. После проведения процедуры необходимо избегать попадания солнечных лучей для того, чтобы не получить солнечные ожоги кожи.

Загар: как быстро и качественно загореть?

Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу вредно, поэтому специалист не советует увлекаться солнечными ванными. Полностью избежать солнечных лучей невозможно, поэтому в первую очередь необходимо использовать крема с высоким содержанием SPF. Важно отметить, что нельзя загорать и выходить на солнце сразу после нанесения крема, подчеркивает эксперт.

Как подготовить лицо и тело к купальному сезону?

Из процедур для тела Юркевич рекомендуют массажи и обертывания. Что касается ухода за лицом, то, по ее мнению, важно отшелушивать ороговевшие частицы кожи, увлажнять ее и обязательно следить за появлением пигментации.

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