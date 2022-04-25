Бьюти-процедуры, которые вы еще успеете сделать перед летом

Инъекции ботокса. Несмотря на сложную обстановку в стране и в мире, препараты-ботулотоксины остались на рынке в большом количестве. Всего за 2-3 недели вы сможете разгладить морщины и сделать кожу более эластичной.



Биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислоты позволяют увлажнить кожу, улучшить ее состояние и внешний вид. В сезон открытой одежды это особенно актуально.



Мезотерапия. Во время процедуры под кожу вводятся мезококтейли с гиалуроновой кислотой, витаминами и микроэлементами. В результате кожа становится увлажненной и приобретает более свежий вид.



Курс микротоковой терапии. С помощью физиотерапии кожа омолаживается и становится упругой. Также этот способ позволяет избавиться от отечности, которая может возникнуть в жаркую погоду.



Массаж лица. Пройдя курс миофасциального или букального массажа, вы сможете придать коже эластичности и подтянутости.

Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики