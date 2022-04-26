Что делать каждый день, чтобы сохранить красоту

Чтобы ежедневно справляться с когнитивными и эмоциональными проблемами, такими как выгорание, стресс, необходимы новые стратегии и подходы. К счастью, в повседневной жизни мы обладаем массой возможностей самостоятельно гармонизировать и стабилизировать наше ментальное здоровье вне зависимости от жизненных обстоятельств, считает Анна Ратникова.

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Анна Ратникова,

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Главный врач prevent age курорта Первая Линия.

Макросреда не всегда способствует ментальному благополучию и не всегда подконтрольна человеку. Поэтому стоит добавлять в свою жизнь различные практики, которые помогут поддержанию внутреннего ресурса.

При этом не стоит ставить своей целью только быстрый результат, гораздо важнее добавить в свою жизнь новые привычки и сформировать образ здорового человека. А поможет в этом забота о себе через себя и забота о себе через окружающее пространство.

Систематический чек-ап организма

Систематический чек-ап организма позволил нам перейти от «медицины болезней» к «медицине здоровья». Ранняя диагностика того или иного состояния, а также определение и компенсация недостатка нутриентов, подбор персонифицированного питания — все эти возможности есть в современном мире для достижения активного долголетия. Ключевыми продуктами питания, оптимизирующими работу мозга являются полифенолы, полиненасыщенные жирные кислоты — эйкозопентаеновая и докозагексаеновые кислоты, холин и флавоноиды, содержащиеся в таких суперфудах как рыба, ягоды, ферментированные продукты, зеленый чай, темный шоколад.

Физическая активность

Что нравится именно вам? Прогулка на свежем воздухе, пробежка в парке с любимой музыкой в наушниках, танцы, теннис. Подойдет любая активность. Помните, что для эффективности этой деятельности нужны два компонента: системность и длительность. 30 минут каждый день непрерывной физической активности с достаточной частотой сердечных сокращений повышают настроение и оказывают благотворное влияние на психологическое состояние.

А если вы добавите в вашу активность различные техники дыхательных упражнений и выполнение их на свежем воздухе, вы внесете неоценимый вклад в состояние вашего здоровья.

Качественный сон

Сон — жизненно важный процесс, недостаток которого повышает уровень тревоги и депрессии. Длительность сна индивидуальна, поэтому спите ночью столько, сколько необходимо, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Старайтесь придерживаться режима — одного и того же времени отхода ко сну и пробуждения.

Eva.ru

Используйте сенсорные ритуалы отхода ко сну: ароматерапия, циркадные лампы, повязки для глаз, звукотерапию, утяжеленные одеяла, специализированные гаджеты и приложения для смартфонов.

Мультисенсорное воздействие

Мультисенсорное воздействие, снижающее стресс, возможно реализовать в оздоровительных путешествиях, капсулах для медитации и флоатинга, спа-центрах. Осознание важности чувств, пространства, сна напрямую влияют на ментальное благополучие.

Новые нейронные связи

Стимулировать наш мозг и развивать новые нейронные связи поможет освоение новых навыков, активность в форме игр, творчества, обучения. Это может быть и приготовление новых блюд, нейрорисование, настольные игры, походы на выставки и театр.

При вовлечении в активность близких и друзей, развивается эмоциональный интеллект, способствующий восприятию и выражению собственных эмоций и эмоций других, пониманию и регулированию эмоций.

Всемирная организация здравоохранения считает эмоциональный интеллект одним из жизненных навыков, которые помогают людям критически мыслить и принимать собственные решения. Эффективным способом тренировки эмоционального интеллекта является медитация осознанности.