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1 час назад

Мастер раскрыл способы проверить кожу на терпимость к боли перед нанесением тату

Lenta.ru

Тату-мастер из США с никнеймом crocodile.jackson раскрыл способы проверить кожу на терпимость к боли перед нанесением рисунка. На его TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Тату-мастер раскрыл способы проверить кожу на терпимость
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уровень болезненных ощущений во время тату-сеанса не всегда зависит от определенного участка на теле человека, заявил эксперт. Позируя на фоне графика с иллюстрацией различных зон, он отметил, что указанная шкала индивидуальна для каждого клиента.

«Существует множество разных факторов, которые влияют на интенсивность боли при нанесении узора. Например, настрой посетителя»,

— пояснил он.

По словам мастера, кожу любого клиента можно проверить на чувствительность к воздействию игл тату-машинки. Так, боязнь щекотки в конкретной области говорит о ее восприимчивости к боли.

«Ущипните себя и прислушайтесь к ощущениям — на них и будет похожа боль при нанесении татуировки, только немного сильнее»,

— поделился способом мастер.

Красота,
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