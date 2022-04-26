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3 часа назад

Модель OnlyFans перестала брить подмышки и разбогатела

Lenta.ru

Модель Фенелла Фокс увеличила свой доход на платформе OnlyFans в восемь раз благодаря тому, что перестала брить подмышки. Об этом девушка рассказала журналистам Daily Star.

Модель OnlyFans перестала брить подмышки и разбогатела
Фото: @fenellafox@fenellafox

Сообщается, что 28-летняя британка первоначально зарабатывала на публикации снимков в откровенных образах одну тысячу долларов (около 74,2 тысячи рублей) в месяц. По словам девушки, она разбогатела после того, как отказалась от эпиляции и начала сниматься с волосами на теле. Фокс призналась, что стала получать как минимум восемь тысяч долларов (594 тысячи рублей) в месяц. «Я перестала бриться и работать стало проще и веселее», — признается она.

Редакция отмечает, что манекенщица часто сталкивается с критикой в сети и реальной жизни из-за своего внешнего вида, однако она продолжает сохранять растительность на теле.

«Однажды я была на домашней вечеринке в Лондоне. Вокруг меня собралась толпа людей, которые рассматривали мои подмышки», — рассказала героиня материала.

Пользователи сети, критикующие Фокс, заявляют, что волосы на теле противоречат правилам гигиены и ускоряют появление неприятного запаха. Однако модель считает, что подобные высказывания — это заблуждения тех, кто плохо следит за собой и своим питанием.

Ранее в апреле дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламной кампании американского бренда Calvin Klein с небритыми подмышками. Девушка позировала в нижнем белье, демонстрируя волосы на теле. Менее чем за сутки снимки набрали более 29 тысяч лайков, однако знаменитость ограничила возможность комментирования.

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