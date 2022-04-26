Косметолог назвала способ сохранить молодость кожи

Врач-дерматолог Юлия Галлямова назвала простой способ, который позволит надолго сохранить красоту и молодость кожи. Советы специалиста опубликовало издание «Вечерняя Москва».

Известно, что неправильный уход за кожей в теплое время года может привести к таким проблемам, как пигментация и появление морщин. Во избежание появления несовершенств косметолог рекомендует использовать солнцезащитный крем. По мнению эксперта, данное средство не только является лучшей профилактикой старения, но и предотвращает развитие онкологических заболеваний.

Утверждается, что для людей со светлой кожей первого и второго типа применение SPF-крема является обязательным условием, нарушение которого может привести к инсоляции и, как следствие, к возникновению меланомы и других видов рака кожи.

Галлямова объясняет, что при попадании солнечных фотонов формируются свободные радикалы, которые разрушают белок коллаген. Данное явление, в свою очередь, уменьшает упругость кожи и провоцирует появление морщин.

Дерматолог отмечает, что уровень защиты зависит от времени, проводимого на солнце, и сезона. Солнечным летом следует выбирать SPF-фактор 50, в пасмурную весеннюю и осеннюю погоду — 30. Средство необходимо наносить на кожу каждые два часа и желательно не применять его вместе с декоративной косметикой. Кроме того, можно приобрести тональную основу или пудру с аналогичными свойствами. Врач также рекомендует носить головные уборы, в частности, широкополые шляпы.