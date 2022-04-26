Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Парикмахер поделилась простыми способами придать волосам объем

Lenta.ru

Парикмахер и основательница компании Act and Acre Хелен Риви поделилась простыми способами придать волосам дополнительный объем. На ее пост, появившийся в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Glamour.

Парикмахер поделилась способами придать волосам объем
Фото: PixabayPixabay

В опубликованном ролике специалистка показала правильную укладку волос. На размещенных кадрах она использует расческу, чтобы приподнять волосы у корней и зафиксировать их в таком положении. После этого Риви в течение нескольких секунд обдувает пряди, горячим воздухом, затем меняет его на холодный и в конце прочесывает волосы.

По словам Риви, чередование воздуха разных температур помогает создать прическу с максимальным объемом. Ролик стилистки стал вирусным и набрал более 320 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить парикмахера за показанный лайфхак. «Крутой способ», «Делала так в 1990-х, выглядело супер», «Мне нравится, попробую», «Быстро и действенно», «Гениально», «Делаю также, только вместо расчески использую пальцы», — писали подписчики.

Ранее в апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. Мастер Моник Рапир поделилась советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты.

Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос. Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами и выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители