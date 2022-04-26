Парикмахер поделилась способами придать волосам объем

Парикмахер и основательница компании Act and Acre Хелен Риви поделилась простыми способами придать волосам дополнительный объем. На ее пост, появившийся в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Glamour.

Фото: Pixabay Pixabay

В опубликованном ролике специалистка показала правильную укладку волос. На размещенных кадрах она использует расческу, чтобы приподнять волосы у корней и зафиксировать их в таком положении. После этого Риви в течение нескольких секунд обдувает пряди, горячим воздухом, затем меняет его на холодный и в конце прочесывает волосы.

По словам Риви, чередование воздуха разных температур помогает создать прическу с максимальным объемом. Ролик стилистки стал вирусным и набрал более 320 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить парикмахера за показанный лайфхак. «Крутой способ», «Делала так в 1990-х, выглядело супер», «Мне нравится, попробую», «Быстро и действенно», «Гениально», «Делаю также, только вместо расчески использую пальцы», — писали подписчики.

Ранее в апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. Мастер Моник Рапир поделилась советами, которые помогут надолго сохранить здоровье волос. По ее словам, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты.