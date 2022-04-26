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4 часа назад

Юлия Ковальчук раскрыла секрет стройности

Мира Маркина

Экс-участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала в своем телеграм-канале, как ей удается сохранять стройную фигуру. Один из ее главных методов – бездрожжевая диета.

Юлия Ковальчук раскрыла секрет стройности
Фото: vk.com/@juliakovalchykvk.com/@juliakovalchyk

Артистка рассказала, что диета, исключающая дрожжевые продукты, помогла ей избавиться от «углеводной зависимости».

«Именно углеводы питают наши дрожжи в кишечнике, совершенно пропала отечность, гораздо легче просыпаться, да и общий тонус намного выше», – поделилась с подписчиками певица.

Ковальчук похвасталась, что теперь ей не хочется устраивать перерывы на десерт, хотя сладкое полностью убирать из рациона звезда не стала. Она отказалась от белого и тростникового сахара в пользу различных сиропов и натуральных заменителей сахара.

Ранее мы рассказывали о том, нужна ли диета при желчнокаменной болезни.

Красота,Юлия Ковальчук,
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