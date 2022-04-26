Юлия Ковальчук раскрыла секрет стройности

Экс-участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала в своем телеграм-канале, как ей удается сохранять стройную фигуру. Один из ее главных методов – бездрожжевая диета.

Фото: vk.com/@juliakovalchyk vk.com/@juliakovalchyk

Артистка рассказала, что диета, исключающая дрожжевые продукты, помогла ей избавиться от «углеводной зависимости».

«Именно углеводы питают наши дрожжи в кишечнике, совершенно пропала отечность, гораздо легче просыпаться, да и общий тонус намного выше», – поделилась с подписчиками певица.

Ковальчук похвасталась, что теперь ей не хочется устраивать перерывы на десерт, хотя сладкое полностью убирать из рациона звезда не стала. Она отказалась от белого и тростникового сахара в пользу различных сиропов и натуральных заменителей сахара.