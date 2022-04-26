Длинные ногти назвали опасными для здоровья

Бактерии и грибок могут привести к серьезным проблемам.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Издание PiPa News со ссылкой на профессора Джеффри Каплана сообщает, что длинные ногти могут быть причиной появления 32 разновидностей бактерий и 28 типов грибка.

Мода на подобный маникюр распространена очень широко, ее активно популяризируют знаменитости, однако мало кто говорит о рисках.

Скапливание грязи и микробов приводит к повышению вероятности столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. При этом некоторые бактерии могут быть резистентными к антибиотикам.