Длинные ногти назвали опасными для здоровья

Бактерии и грибок могут привести к серьезным проблемам.
Издание PiPa News со ссылкой на профессора Джеффри Каплана сообщает, что длинные ногти могут быть причиной появления 32 разновидностей бактерий и 28 типов грибка.
Мода на подобный маникюр распространена очень широко, ее активно популяризируют знаменитости, однако мало кто говорит о рисках.
Скапливание грязи и микробов приводит к повышению вероятности столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. При этом некоторые бактерии могут быть резистентными к антибиотикам.
Риск развития инфекций возрастает, если человек имеет привычку регулярно касаться ногтями лица или тем более грызть их. Эксперты рекомендуют отказаться от моды и стричь ногти максимально коротко.