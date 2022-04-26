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2 часа назад

Длинные ногти назвали опасными для здоровья

Волгоградская правда

Бактерии и грибок могут привести к серьезным проблемам.

Длинные ногти назвали опасными для здоровья
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание PiPa News со ссылкой на профессора Джеффри Каплана сообщает, что длинные ногти могут быть причиной появления 32 разновидностей бактерий и 28 типов грибка.

Мода на подобный маникюр распространена очень широко, ее активно популяризируют знаменитости, однако мало кто говорит о рисках.

Скапливание грязи и микробов приводит к повышению вероятности столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. При этом некоторые бактерии могут быть резистентными к антибиотикам.

Риск развития инфекций возрастает, если человек имеет привычку регулярно касаться ногтями лица или тем более грызть их. Эксперты рекомендуют отказаться от моды и стричь ногти максимально коротко.

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