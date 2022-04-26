5 привычек, которые провоцируют чрезмерную жирность волос

Парикмахер-колорист Вера Дубина назвала пять вредных привычек, которые провоцируют излишнюю жирность волос.
Первая привычка, от которой следует отказаться, постоянно трогать волосы руками в течение дня. Еще хуже прикасаться к лицу грязными руками, это вызывает прыщи и акне.
Не стоит также часто мыть волосы. Ежедневное мытье волос способно лишить кожу головы натуральных масел. А для того, чтобы восполнить потерю, организм будет вырабатывать их еще больше и быстрее.
Старайтесь мыть волосы не чаще 3 раз в неделю.
Если наносить бальзамы, маски и кондиционеры прямо на корни волос, это тоже приведет к излишней жирности. Наносите уходовые средства только по всей длине волос и на кончики.
Не стоит расчесывать волосы слишком часто. Это становится причиной усиленной выработки кожного сала. И внимательно относитесь к чистоте расчески. Время от времени ее нужно мыть, говорится в статье издания Медик Форум.