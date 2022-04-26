«Сигналы», что нейл-мастер портит ваши ногти

Представить жизнь без профессионального маникюра сегодня трудно каждой третьей девушке. Однако красота часто стоит слишком больших жертв, особенно если на раннем этапе вы не смогли рассмотреть плохого мастера. Мы подскажем, какие моменты в работе нового для вас нейл-мастера должны насторожить. В конце концов, речь идет о вашем здоровье.

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Мастер не замечает проблем с ногтями

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Не так уж редко приходится сталкиваться с грибком, который может поражать ногти после попадания влаги в трещинки в гель-лаке. Любая инфекция требует лечения, об этом знает любой профессиональный мастер. Однако если вы сами заметили хотя бы маленький дефект, будьте внимательны к тому, как поведет себя мастер. Часто предлагают просто перекрыть маленькое пятнышко лаком, чтобы скрыть. Но тут важно помнить, что грибок может полностью разрушить ноготь. Сразу же вставайте и уходите, если слышите предложение замаскировать проблему.

Вы чувствуете сильную боль

Конечно, во время маникюра вы можете испытывать неприятные ощущения, например, при сушке базы. И все же боль не должна быть выжигающей. Тем более мастер должен избегать порезов нежной кожи вокруг ногтя и аккуратно работать даже с самой мягкой пилкой. Не терпите сильную боль, всегда сообщайте мастеру. Если же вам предлагают немного переждать и не убавляют мощность лампы или же продолжают резать кожу, вы можете смело прервать сеанс и больше не появляться в данном салоне.

Мастер не обрабатывает инструмент

Обязательная процедура для всех инструментов, которые используются в салоне. Мы уже говорили о том, что грибок часто развивается из-за попадания влаги в трещинки на покрытии, однако необработанные инструменты не реже вредят состоянию ногтей. Если вы видите, что мастер собирается использовать инструмент после предыдущего клиента, просто протерев инструменты спиртом, откажитесь от работы.

Мастер слишком много спиливает