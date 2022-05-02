Официально в Советском Союзе моделей не было, их называли «демонстраторами одежды». Отечественные манекенщицы получали 70 рублей, их не знали по фамилиям широкие народные массы (максимум в журнале могли напечатать имя, но не всегда) и постоянно подозревали в связях с КГБ и в шпионаже. Гораздо лучше их знали представители богемы и западные журналисты. «Рамблер» вспомнил королев, царивших на основных подиумах страны — в Колонном зале Дома Союзов, в ГУМе, Доме кино и на ВДНХ.

Регина Збарская

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Знойная кареглазая брюнетка наповал сражала отечественных ценителей красоты. А после удачно подобранной Вячеславом Зайцевым стрижки паж ее и вовсе прозвали «советской Софи Лорен». Иностранные фотографы и журналисты, отмечая шик Регины, все же предпочитали приглашать на съемки белокурых красавиц, которые больше ассоциировались с нашей страной.

Регина рассказывала, что родилась в Ленинграде, а ее родители были югославские гимнасты, разбившиеся во время трюка. Ее друзья утверждали, что это легенда. В действительности Регина Колесникова родилась в Вологде, ее отец был офицером, а мать врачом. Как бы там ни было юная Регина приехала в Москву, стала студенткой экономического факультета ВГИК и познакомилась с модельером Верой Араловой, которая и привела ее в Дом моделей на Кузнецком Мосту.

Аборт и разрыв с художником Львом Збарским стали причиной душевного надлома Регины. После попытки суицида и лечения в клинике она вернулась на подиум, но неудачный роман с югославским журналистом, который написал о ней скандальную книгу, поставил крест на ее карьере. Кареглазая красавица умерла при невыясненных обстоятельствах. До сих пор неизвестно, где она похоронена.

Кстати, Збарская должна была представлять алое платье «Россия» на Международной выставке лёгкой промышленности в Монреале, но ее заменили светловолосой Милой Романовской.

Мила Романовская

Изящная блондинка Романовская была главной соперницей Збарской. Западные журналисты называли ее Снегурочкой и Березкой. Мила Романовская родилась в Ленинграде. Ее отец был морским капитаном, а мать инженером. Романовская училась в электромеханическом техникуме, когда вышла на подиум ленинградского Дома моделей вместо заболевшей сокурсницы. После этого ей предложили стать манекенщицей. Светловолосая Мила пользовалась огромной популярностью за рубежом. Ее фотографии появлялись на страницах журналов Life!, Look и многих других. Кстати, съемки фотосессии для Look устроили в Успенском соборе Кремля.

Мила Романовская трижды выходила замуж. Первым ее мужем стал сценарист Владимир Трифонов, вторым — художник Юрий Куперман, а третьим — американский предприниматель Даглес Эдвардс. Вместе со вторым мужем в 1972 году Мила эмигрировала из Страны Советов в Австрию, а оттуда — в Израиль. За границей советская Снегурочка успешно продолжила модельную карьеру, сотрудничала с Dior, Givenchy, Pierre Cardin и другими брендами.

Галина Миловская

Еще одна белокурая красавица, которую прозвали «русской Твигги». Галина стала первой русской моделью, которая появилась на обложке журнала Vogue. Хотя съемку согласовали на самом высоком уровне, она все равно стала причиной грандиозного скандала. Миловскую снимал фотограф Арно де Роне, причем не только на Красной площади, но и в Оружейной плате и Алмазном фонде. Галина позировала со скипетром Екатерины II и бриллиантом «Шах».

Но именно снимок на Красной площади сочли вызывающим. Миловская предстала в нем сидящей спиной к Кремлю в брючном костюме да еще и с раздвинутыми ногами. Манекенщице запретили работать с иностранцами и выезжать за границу.

Ее фотография в журнале L’Espresso с запрещенной поэмой Твардовского окончательно перекрыла воздух в родной стране. Миловская эмигрировала во Францию, работала с агентством Ford, вышла замуж за банкира, а потом оставила подиум ради документальной режиссуры.

Лёка Миронова

Хрупкую брюнетку с классическим профилем нередко сравнивали с Одри Хепберн. Леокадия Миронова родилась во Фрунзе. Она мечтала о карьере певицы, но повредила связки. Архитектура тоже осталась лишь в планах после того, как девушка стала терять зрение.

Как и другие королевы подиума Лёка стала манекенщицей случайно. На швейной фабрике она познакомилась с начинающим модельером Вячеславом Зайцевым, и он предложил ей поучаствовать в показе. В Дом моделей на Кузнецком Мосту они пришли уже вместе, и Миронова много лет оставалась любимой моделью Зайцева.

Лёка Миронова не скрывала, что ее карьера во многом пострадала из-за того, что она посмела отказать высокопоставленному партийному деятелю. У нее всегда было много поклонников, но свою личную жизнь она скрывала.

Валентина Яшина

Ее можно назвать одной из первых советских манекенщиц, покоривших западных ценителей красоты. Иностранцы называли нордическую красавицу «советской Гретой Гарбо». Северную внешность она как будто унаследовала от отца, который был шведом. Но воспитал ее отчим. Валентина пришла на подиум с подмостков Рижского театра оперетты. Карьеру пришлось прервать после романа с партнером по сцене в «Сильве».

В Москве она стала одной из самых востребованных манекенщиц и проработала в Доме моделей на Кузнецом Мосту сорок лет. Кстати, по меркам Валентины Яшиной шили костюмы для первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Красавица не боялась демонстрировать смелые наряды и вне подиума. Например, она гуляла по Москве в брюках — в пятидесятых годах это был незаурядный поступок. Валентина была дважды замужем, в том числе и за художником Николаем Малаховым. Отношения с сыном были сложными, так как он пил. Последние годы жизни она провела на даче.

Татьяна Чапыгина

Эту манекенщицу знали в лицо множество советских женщин благодаря «Крестьянке», «Работнице» и другим отечественным журналам. Лицо Татьяны было настолько универсальным, что она одинаково органично демонстрировала и вечерние наряды, и повседневные костюмы, и даже рабочую одежд вроде халатов и комбинезонов.

У Татьяны было медицинское образование и до того, как попасть на подиум, она работала на санэпидемстанции. В московский Дом моделей она пошла за компанию с подругой. Там ее и заметил Вячеслав Зайцев. Днем красавица ходила по подиуму, а вечером с другими моделями выезжала на показы в институты, на фабрики и в другие организации.

Татьяна Чапыгина хорошо зарекомендовала себя и за границей, впервые выехав на показ в ГДР. Позже она объехала полмира, побывав в США, Мексике и Японии. Западные журналисты называли ее самой красивой девушкой СССР в восьмидесятые годы. Она участвовала в проекте «Женщины мира», для которого ее снимали на Красной площади в русских национальных нарядах.