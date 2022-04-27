Назван омолаживающий кожу продукт

Врач-диетолог Ирина Писарева назвала продукт, который способен омолодить кожу. Она рассказала, почему его стоит включить в рацион.

— Творог — это полезный кисломолочный продукт, в котором содержатся витамины А, Е, витамины группы Б, фолиевая кислота. Витамин Е считается витамином красоты, он помогает поддерживать упругость и молодость кожи. Также в твороге хороший микроэлементный состав, в том числе кальций, который помогает укреплять костную ткань,

Также Писарева объяснила, нужно ли его употреблять каждый день. По ее словам, рацион человека должен быть разнообразным, поэтому есть каждый день одни и те же продукты не стоит.